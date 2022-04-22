Микки Рурк призвал Германию помочь Украине оружием: Война должна закончиться как можно скорее

Американские актер и боксер поддерживает Украину и уже не в первый раз призывает западных лидеров действовать более решительно

Микки Рурк высказался в поддержку Украины / Фото: Getty Images

Недавно Микки Рурк у себя в Instagram просил руководство США и страны НАТО дать необходимое оружие. Теперь актер призвал Германию не затягивать с передачей тяжелого вооружения Украине.

Всю Украину уничтожают, режут и убивают. Соединенные Штаты и наши союзники посылают этим храбрым украинским людям и их солдатам все оборудование и всю артиллерию так быстро, как только могут.

Актер отметил, Украина никогда не сдастся

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Они будут сражаться до последнего человека, поэтому я обращаюсь с настоятельной просьбой к одному из наших ближайших союзников — Германии. Нам очень нужно, чтобы вы вмешались и ускорили поставки и дали всю артиллерию, которая нужна украинским бойцам, чтобы выжить. Нет пощады ни старикам, ни детям. Эта безбожная война должна закончиться как можно скорее. Давайте, Германия, ваша помощь нужна сейчас, а не завтра, – написал Микки Рурк в Instagram, опубликовав флаг Украины.

Скриншот: Instagram

Напомним, ранее Микки Рурк рассказал, что завещал все свое имущество помощнику из Украины.