Полину Гагарину затравили за поддержку Путина и назвали убийцей: "Как живется с проданной душой?"

Рашистку Полину Гагарину пригласили на концерт в Буче / Фото: instagram.com/gagara1987

С начала полномасштабной войны появился целый список звезд-рашистов, в который также попала Полина Гагарина. Эта артистка проигнорировала войну, которую устроила ее страна в Украине и поддержала своего президента-диктатора, выступив в "Лужниках".

Вчера Гагарина вышла в прямой эфир в Instagram, где ей высказали, кем она является на самом деле. Пользователи оставляли певице комментарии с обвинениями, приглашениями в Бучу и другими неприятными словами для фанатки российской агрессии.

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Скриншот из прямого эфира Полины Гагариной / instagram.com/gagara1987/

Как там жить с проданной душой?

Разочаровалась в тебе...

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Скриншот из прямого эфира Полины Гагариной / instagram.com/gagara1987/

Убийца!

Когда концерт в Буче?

Тварь

Скриншот из прямого эфира Полины Гагариной / instagram.com/gagara1987/

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Российским звездам, которые поддержали Путина и его рашистский режим, еще долго придется отвечать за содеянное. Поддержку поклонников, коллег, и репутацию они точно потеряли.

Напомним, что ранее Оля Полякова высказала Гагариной все, что думает об ее участии в пропутинском концерте.

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