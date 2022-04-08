Полину Гагарину затравили за поддержку Путина и назвали убийцей: "Как живется с проданной душой?"

Рашистку Полину Гагарину пригласили на концерт в Буче / Фото: instagram.com/gagara1987
С начала полномасштабной войны появился целый список звезд-рашистов, в который также попала Полина Гагарина. Эта артистка проигнорировала войну, которую устроила ее страна в Украине и поддержала своего президента-диктатора, выступив в "Лужниках".
Вчера Гагарина вышла в прямой эфир в Instagram, где ей высказали, кем она является на самом деле. Пользователи оставляли певице комментарии с обвинениями, приглашениями в Бучу и другими неприятными словами для фанатки российской агрессии.
- Как там жить с проданной душой?
- Разочаровалась в тебе...
- Убийца!
- Когда концерт в Буче?
- Тварь
Российским звездам, которые поддержали Путина и его рашистский режим, еще долго придется отвечать за содеянное. Поддержку поклонников, коллег, и репутацию они точно потеряли.
Напомним, что ранее Оля Полякова высказала Гагариной все, что думает об ее участии в пропутинском концерте.
Вся оперативная информация есть в нашем telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!