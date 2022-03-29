Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua

Оскар 2022

Хлывнюк и Pink Floyd

Scorpions за Украину

Жадан под обстрелом

Дочь Наоми

Шон Пенн во Львове
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Полякова высказала Гагариной все, что думает об ее участии в пропутинском концерте: Покойся с миром когда-то талантливая певица

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 марта, 09:17
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Оля Полякова в интервью программе "Зірковий шлях" рассказала, как относится к Полине Гагариной после ее выступления на скандальном концерте в Лужниках
Оля Полякова написала сообщение Гагариной после ее выступления на концерте в Лужниках
Оля Полякова написала сообщение Гагариной после ее выступления на концерте в Лужниках / Фото: скриншот

Недавно путинские звезды собрались на большой концерт в "Лужниках", чтобы отпраздновать оккупацию Крыма и вторжение в Украину. Среди выступающих артистов была и Полина Гагарина. Оля Полякова призналась, не понимает, почему певица решила участвовать в этом концерте.

Не звезды, а дыры – российского шоу-бизнеса. Все перенявшие сторону – это вообще убийцы кровавые, у них руки в крови. Такие как Полина Гагарина. Я вообще не понимаю, либо ее детей взяли в заложники , либо во время этого выступления на стадионе они хотели отрезать ручки и ножки детям. Не могу никак оправдать то, что она сделала. Такой талантливый человек возложил свой талант на алтарь зла, – сказала певица в интервью программе "Зірковий шлях"

Реклама

Оля Полякова высказала Гагариной все что о ней думает.

Я написала ей: "Покойся с миром когда-то талантливая певица". Ну и там еще написала хороших слов, которые не для эфира. Потому что я была в шоке, если честно. Она для меня умерла

Также украинская певица раскритиковала артистов, которые молчат о войне в Украине или постят картинки "мы за мир".

Сегодня нет полутонов. Сегодня есть черное и белое. И сегодня ты должен сказать, за кого – ты за черное или за белое. Сегодня нельзя быть непричастным, просто аполитичным и просто за мир.

Ранее Оля Полякова рассказала, что оккупанты расстреляли подругу ее дочери.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Звезды-донатеры
Финансово помогли Украине
1
Мила Кунис и Эштон Кутчер Мила Кунис и Эштон Кутчер
$35 млн
2
Дэвид и Викторя Бекхэм Дэвид и Викторя Бекхэм
$1,3 млн
3
Джоан Роулинг Джоан Роулинг
$1,3 млн
4
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$1 млн
5
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
Слава Арестовича
Как вам коллаж от Славы Каминской? :)
Больше фото
Молчат о войне
Звезды-рашисты
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Ани Лорак
Ани Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таисия Повалий
Таисия Повалий
Наташа Королёва
Наташа Королёва
Ёлка
Ёлка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
София Стужук
София Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Александр Панайотов
Александр Панайотов
1 /2
Покинули Россию
Российские звезды, уехавшие из РФ
1
Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Литвинова и Земфира Рената Литвинова и Земфира
Франция
4
Иван Ургант Иван Ургант
Израиль
5
Семен Слепаков Семен Слепаков
Испания
6
Ксения Собчак Ксения Собчак
Израиль
7
Андрей Макаревич Андрей Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваши краши
ТОП-3 новых секс-символа Украины
1
Валерий Маркус Валерий Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Александр Скичко Александр Скичко

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять