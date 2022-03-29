Полякова высказала Гагариной все, что думает об ее участии в пропутинском концерте: Покойся с миром когда-то талантливая певица

Оля Полякова в интервью программе "Зірковий шлях" рассказала, как относится к Полине Гагариной после ее выступления на скандальном концерте в Лужниках

Оля Полякова написала сообщение Гагариной после ее выступления на концерте в Лужниках / Фото: скриншот

Недавно путинские звезды собрались на большой концерт в "Лужниках", чтобы отпраздновать оккупацию Крыма и вторжение в Украину. Среди выступающих артистов была и Полина Гагарина. Оля Полякова призналась, не понимает, почему певица решила участвовать в этом концерте.

Не звезды, а дыры – российского шоу-бизнеса. Все перенявшие сторону – это вообще убийцы кровавые, у них руки в крови. Такие как Полина Гагарина. Я вообще не понимаю, либо ее детей взяли в заложники , либо во время этого выступления на стадионе они хотели отрезать ручки и ножки детям. Не могу никак оправдать то, что она сделала. Такой талантливый человек возложил свой талант на алтарь зла, – сказала певица в интервью программе "Зірковий шлях"

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Оля Полякова высказала Гагариной все что о ней думает.

Я написала ей: "Покойся с миром когда-то талантливая певица". Ну и там еще написала хороших слов, которые не для эфира. Потому что я была в шоке, если честно. Она для меня умерла

Также украинская певица раскритиковала артистов, которые молчат о войне в Украине или постят картинки "мы за мир".

Сегодня нет полутонов. Сегодня есть черное и белое. И сегодня ты должен сказать, за кого – ты за черное или за белое. Сегодня нельзя быть непричастным, просто аполитичным и просто за мир.

Ранее Оля Полякова рассказала, что оккупанты расстреляли подругу ее дочери.