Полный восторг! ТОП-5 выступлений первого полуфинала Евровидения-2022

Лучшие выступления Евровидения-2022 / Фото: Getty Images

Наконец-то во время прямой трансляции зрители узнали имена первых 10 финалистов Евровидения-2022, среди которых оказались и представители Украины Kalush Orchestra.

Среди участников вокального поединка уже появились фавориты зрителей, хотя не все они смогли получить свое место в следующий тур. В материале сайта "Сегодня" мы собрали ТОП-5 самых впечатляющих номеров первого полуфинала Евровидения-2022.

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Ronela Hajati – Sekret

Представительница Албании Ronela Hajati с песней "Sekret" открывала конкурс. несмотря на то, что певице все же не удалось собрать нужное количество голосов, ее номер оказался одним из самых ярких и количество просмотров на YouTube это подтверждает – за час их набралось больше 185 тысяч.

Kalush Orchestra – Stefania

Несомненными фаворитами вечера стали украинские ребята из Kalush Orchestra. Слова из трека Stefania точно подпевал весь зал, который музыкантам удалось неплохо раскачать!

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Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul

Пожалуй, один из самых "взрослых"" коллективов конкурса, который существует с 1994 года. Представителям Молдовы тоже удалось поднять настроение своим слушателям и попасть в финал.

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Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

25-летняя греко-норвежская певица покорила слушателей своим чувственным вокалом. Благодаря пронзительной и трогательной истории любви Греция оказалась в финале.

S10 – De Diepte

И закрывает ТОП финалистка из Нидерландов S10. Минималистичный номер с игрой света и тени сосредоточил зрителей на потрясающем голосе вокалистки.

Ранее солист украинского коллектива Kalush Orchestra признался, что музыканты будут делать после окончания песенного конкурса.