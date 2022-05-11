Полный восторг! ТОП-5 выступлений первого полуфинала Евровидения-2022

Лучшие выступления Евровидения-2022 / Фото: Getty Images
Наконец-то во время прямой трансляции зрители узнали имена первых 10 финалистов Евровидения-2022, среди которых оказались и представители Украины Kalush Orchestra.
Среди участников вокального поединка уже появились фавориты зрителей, хотя не все они смогли получить свое место в следующий тур. В материале сайта "Сегодня" мы собрали ТОП-5 самых впечатляющих номеров первого полуфинала Евровидения-2022.
Ronela Hajati – Sekret
Представительница Албании Ronela Hajati с песней "Sekret" открывала конкурс. несмотря на то, что певице все же не удалось собрать нужное количество голосов, ее номер оказался одним из самых ярких и количество просмотров на YouTube это подтверждает – за час их набралось больше 185 тысяч.
Kalush Orchestra – Stefania
Несомненными фаворитами вечера стали украинские ребята из Kalush Orchestra. Слова из трека Stefania точно подпевал весь зал, который музыкантам удалось неплохо раскачать!
Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul
Пожалуй, один из самых "взрослых"" коллективов конкурса, который существует с 1994 года. Представителям Молдовы тоже удалось поднять настроение своим слушателям и попасть в финал.
Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together
25-летняя греко-норвежская певица покорила слушателей своим чувственным вокалом. Благодаря пронзительной и трогательной истории любви Греция оказалась в финале.
S10 – De Diepte
И закрывает ТОП финалистка из Нидерландов S10. Минималистичный номер с игрой света и тени сосредоточил зрителей на потрясающем голосе вокалистки.
Ранее солист украинского коллектива Kalush Orchestra признался, что музыканты будут делать после окончания песенного конкурса.