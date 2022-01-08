Полуобнаженная Злата Огневич возмутила Сеть, отдыхая без фаворита Холостячки-2: "Всех женихов профукала"

Злата Огневич сама уехала на зимние каникулы в Африку. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

После того, как Злата Огневич зажигала на новогодней вечеринке вместе с Максимом Тарапатой и друзьями, артистка уехала на зимние каникулы в Африку. Оттуда девушка уже успела опубликовать в Instagram несколько селфи в сексуальном купальнике и поделиться впечатлениями от теплой страны.

Но вместо радостных и положительных комплиментов Огневич попала под шквал критики и все из-за финалиста "Холостячки-2" Максима Тарапаты, которого нет рядом со Златой на Занзибаре

Реклама

Отметим, что Злата Огневич поделилась с фолловерами кадрами, на которых она позирует в черном купальнике с вырезом на животе. Артистка фотографировала себя сама с помощью селфи-палки с разных ракурсов, демонстрируя стройную фигуру и соблазнительные изгибы.

Фолловеры хотят, чтобы Злата отдыхала с Максимом. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Как отметила звезда, она впервые за несколько лет устроила себе отпуск, где планирует наслаждаться отсутствием съемок и выступлений. В Африку она улетела сама, поэтому и фотографирует себя сама.

Реклама

Но вместо того, чтобы оценивать фигуру артистки, некоторые подписчики решили захейтить звезду и выразить свое недовольство тем, что Злата отдыхает сама, хотя на реалити у нее было много поклонников, в тому числе и Макс Тарапата:

Неужели на отдыхе одна.

Златочка, когда уже Максик к вам подъедет? Что это за отдых без любви? В СПА вам такой массаж не сделают, который может Макс организовать.

Все супер, только Макса не хватает.

Всех женихов профукала

Ракурс сомнительный.

Эх, были на проекте "Холостяк", а все равно пользуетесь селфи-палкой.

На этих фото не хватает Макса.

Фото: скриншот instagram/zlata.ognevich

Напомним, что после финала "Холостячки" Злата Огневич и Максим Тарапата действительно сблизились. А когда стало известно, что артистка разошлась с победителем проекта – Андреем Задворным через несколько месяцев отношений, то в Сети заговорили о возможном романе Златы и Максима.

/ Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Реклама

Более того, Тарапата поддержал певицу после болезненного разрыва с Андреем. Они вместе ходят на прогулки, много общаются и даже посещают свидания! После таких романтических и милых моментов фаны не желают видеть Макса и Злату отдельно друг от друга.

Кстати, еще до финала Огневич была замечена с Тарапатой на улицах Киева. Смотрите видео, как Злата разгуливает по городу вместе с Максимом.