Полуобнаженную Тодоренко "разнесли" за пикантное фото Топалову

Регина Тодоренко показала пикантное фото в Сети. / Фото: instagram.com/reginatodorenko
После шокирующих признаний о проблемах в браке с Владом Топаловым Регина решила провести время в одиночку, без сына и мужа, в Тулуме.
Тодоренко поблагодарила мужу "за возможность улететь на край света без тревоги за сына, ведь она знает, что любимый прикроет тылы в экстренном случае".
В Instagram звезда уже успела поделиться "горячим" кадром, на котором она позирует на фоне Карибского моря. Регина надела купальник и не постеснялась продемонстрировать свои сочные ягодицы.
Мужу привет, – лаконично подписала фотографию Тодоренко.
Кстати, телеведущая позировала возле пальмы спиной к камере, а вот спереди в купальнике она почему-то не покрасовалась. Возможно, звезда скрывает свой кругленький животик?! Ведь уже несколько недель в Сети ходят слухи, что Регина во второй раз станет мамой!
Похоже, Регина думала, что за такой пикантный кадр она получает в ответ море комплиментов, однако все не так просто. Некоторые фолловеры захейтили ее за фигуру, другие же сетовали, что такой контент нужно присылать мужу лично:
- Похоже, что не только мужу (привет).
- А случайно не перепутала чат с мужем и инсту.
- Тело – ?. "Привет мужу" можно было бы и в личные сбросить.
- Фото для привлечения внимания)
- Потрясающе, но не для всех, ведь это интим.
- С родным целлюлитом, молодец!
- Перебор.
- Вот орех.
- Я думала только Бузова и Волочкова оголяются перед всем миром.
Напомним, Тодоренко и Топалов состоят в официальном браке уже почти пять лет. За это время парочке пришлось пройти немало испытаний, о чем Регина не раз рассказывала.