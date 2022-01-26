Полуобнаженную Тодоренко "разнесли" за пикантное фото Топалову

Регина Тодоренко показала пикантное фото в Сети. / Фото: instagram.com/reginatodorenko

После шокирующих признаний о проблемах в браке с Владом Топаловым Регина решила провести время в одиночку, без сына и мужа, в Тулуме.

Тодоренко поблагодарила мужу "за возможность улететь на край света без тревоги за сына, ведь она знает, что любимый прикроет тылы в экстренном случае".

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В Instagram звезда уже успела поделиться "горячим" кадром, на котором она позирует на фоне Карибского моря. Регина надела купальник и не постеснялась продемонстрировать свои сочные ягодицы.

Регина Тодоренко на фоне Карибского моря. / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Мужу привет, – лаконично подписала фотографию Тодоренко.

Кстати, телеведущая позировала возле пальмы спиной к камере, а вот спереди в купальнике она почему-то не покрасовалась. Возможно, звезда скрывает свой кругленький животик?! Ведь уже несколько недель в Сети ходят слухи, что Регина во второй раз станет мамой!

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Похоже, Регина думала, что за такой пикантный кадр она получает в ответ море комплиментов, однако все не так просто. Некоторые фолловеры захейтили ее за фигуру, другие же сетовали, что такой контент нужно присылать мужу лично:

Похоже, что не только мужу (привет).

А случайно не перепутала чат с мужем и инсту.

Тело – ?. "Привет мужу" можно было бы и в личные сбросить.

Фото для привлечения внимания)

Потрясающе, но не для всех, ведь это интим.

С родным целлюлитом, молодец!

Перебор.

Вот орех.

Я думала только Бузова и Волочкова оголяются перед всем миром.

Скриншот Instagram/reginatodorenko

Напомним, Тодоренко и Топалов состоят в официальном браке уже почти пять лет. За это время парочке пришлось пройти немало испытаний, о чем Регина не раз рассказывала.