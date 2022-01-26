Напівоголену Тодоренко "рознесли" за пікантне фото Топалову

Регіна Тодоренко показала пікантне фото в Мережі. / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Після шокуючих зізнань про негаразди у шлюбі з Владом Топаловим Регіна вирішила провести час наодинці – без сина та чоловіка – у Тулумі.

Тодоренко подякувала чоловікові "за можливість полетіти на край світу без тривоги за сина, адже вона знає, що коханий прикриє тили в екстреному випадку".

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У Instagram зірка поділитися "гарячим" кадром, на якому вона позує на тлі Карибського моря. Регіна одягнула купальник та не посоромилась продемонструвати свої соковиті сідниці.

Регіна Тодоренко на тлі Карибського моря. / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Чоловіку привіт, – лаконічно підписала фотографію Тодоренко.

До речі, телеведуча позувала біля пальми спиною до камери, а от спереду у купальнику вона, чомусь, не покрасувалась. Можливо, зірка приховує свій кругленький животик. Адже вже декілька тижнів у Мережі ширяться чутки, що Регіна вдруге стане мамою!

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Схоже, Регіна думала, що за такий пікантний кадр вона отримує у відповідь море компліментів, однак все не так просто. Деякі фоловери захейтили її за фігуру, інші ж нарікнули, що такий контент потрібно надсилати чоловіку особисто:

Схоже, що не тільки чоловікові (привіт).

А випадково не переплутала чат із чоловіком та інсту.

Тіло – ?. "Привіт чоловікові" можна було б і в особисті скинути.

Фото для привернення уваги)

Приголомшливо, але не для всіх, адже це інтим.

З рідним целюлітом, молодець!

Перебор.

Оце горіх.

Я думала тільки Бузова та Волочкова оголюються перед усім світом.

Скріншот Instagram/reginatodorenko

Нагадаємо, Тодоренко та Топалов перебувають в офіційному шлюбі вже майже п'ять років. За цей час парочці довелося пройти чимало випробувань, про що Регіна неоднаразово розповідала.