Помолодевшую Пугачеву не узнали на фото: Другое лицо

В Сети обсуждают внешний вид Аллы Пугачевой / Фото: Instagram
Поклонники не скрывают, в последнее время Алла Пугачева стала выглядит моложе Максима Галкина. Сначала все были в восторге от новых выходов артистки и не скупились на комплименты. Но в последнее время в комментариях стали обсуждать, что на новых фото Аллу Пугачеву все сложнее узнать.
На днях поклонница певицы поделилась совместным снимком с артисткой, сделанным на частном мероприятии. Фото стали активно обсуждать в фан-аккаунте Пугачевой.
Рассматривая фото, некоторые в Сети стали писать, что Алла Пугачева сама на себя не похожа
- "Это уже не та Пугачева, а кукла"
- "Нет, это не наша Аллочка, это чужая тетя"
- "Ужас. Где Пугачева? Ничего от нее не осталось. Полностью перекроили"
- "Полностью другое лицо"
Отметим, Алла Борисовна предпочитает не раскрывать секрет своей молодости и слухи о пластических операциях не комментирует. Но в СМИ регулярно обсуждают, какие процедуры делала певица.
Ранее в Сети Аллу Пугачеву раскритиковали за откровенный наряд.