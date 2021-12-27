Помолоділу Пугачову не впізнали на фото: Інше обличчя

У Мережі обговорюють зовнішній вигляд Алли Пугачової / Фото: Instagram
Шанувальники не приховують, останнім часом Алла Пугачова стала виглядати молодшою за Максима Галкіна . Спочатку всі були в захваті від нових виходів артистки та не скупилися на компліменти. Але останнім часом у коментарях стали обговорювати, що на нових фото Аллу Пугачову все важче впізнати.
Днями прихильниця співачки поділилася спільним знімком із артисткою, зробленим на приватному заході. Фото активно почали обговорювати в фан-акаунті Пугачової.
Розглядаючи фото, деякі в Мережі почали писати, що Алла Пугачова сама не схожа на себе
- "Це вже не та Пугачова, а лялька"
- "Ні, це не наша Аллочка, це чужа тітка"
- "Жах. Де Пугачова? Нічого від неї не залишилося. Повністю перекроїли"
- "Повністю інше обличчя"
Зазначимо, Алла Борисівна вважає за краще не розкривати секрет своєї молодості і чутки про пластичні операції не коментує. Але у ЗМІ регулярно обговорюють, які процедури робила співачка .
Раніше в Мережі Аллу Пугачову розкритикували за відверте вбрання.