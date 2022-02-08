Как Кайли Дженнер назвала сына? Появилось две версии

Сейчас Кайли Дженнер и Трэвис Скотт держат имя новорожденного сына в тайне, но поклонники пары уже сделали свои предположения на этот счет

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / Фото: instagram.com/kyliejenner

Напомним, на этой неделе стало известно о том, что Кайли Дженнер стала мамой во второй раз. Счастливое событие в жизни звезды Инстаграм и рэпера Трэвиса Скотта случилось 02.02.2022, но объявили они об этом спустя несколько дней. Пока что имя малыша пара держит в секрете, но пользователи в Сети уже сделали свои предположения. Сейчас есть две версии.

скриншот из Инстаграм Кайли Дженнер

Как Кайли Дженнер назвала сына?

Так, судя по комментариям в Сети, фанаты уверены, что мальчика назвали Энджел. Почему они так уверены? Дело в том, что в комментариях под фото Крис Дженнер, бабушка малыша, назвала фото как "Ангельский пирожок". Также "Малыш-Ангел" использовала по отношению к малышку и подруга Кайли – Анастасия Караниколау. Также во время baby shower Кайли, где гости собрались чествовать будущего ребенка, они в пяльцах вышивали милые послания, где на одном из них было написано: "Малыш-Ангел".

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Второй вариант имени – Рэйнбоу, то значит Радуга. Имя прекрасно сочетается с именем старшей дочери пары Сторми. Также это слово было на фото в первом сториз Кайли после оглашения новости. На букете от семьи также сверкала радуга. Так что все может быть.

скриншот из Инстаграм Кайли Дженнер

Но это всего лишь предположения подписчиков Кайли Дженнер. С нетерпением ждем официальных новостей.

Коротко об отношениях Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта

Трэвис Скотт и Кайли Дженнер вместе больше четырех лет. Правда, в их отношениях не все было гладко. Они не раз расходились, в том числе и после рождения дочери Сторми. Но им удалось наладить отношения, тем более, что младшая сестра Ким Кардашьян мечтала о большой семье и чтобы поскорее подарить малышке Сторми младшего братика или сестричку. Эти планы пара уже начала воплощать в жизнь.

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Кайли Дженнер, Трэвис Скотт и малышка Сторми / Фото: instagram.com/kyliejenner

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