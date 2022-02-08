Как Кайли Дженнер назвала сына? Появилось две версии

Напомним, на этой неделе стало известно о том, что Кайли Дженнер стала мамой во второй раз. Счастливое событие в жизни звезды Инстаграм и рэпера Трэвиса Скотта случилось 02.02.2022, но объявили они об этом спустя несколько дней. Пока что имя малыша пара держит в секрете, но пользователи в Сети уже сделали свои предположения. Сейчас есть две версии.
Как Кайли Дженнер назвала сына?
Так, судя по комментариям в Сети, фанаты уверены, что мальчика назвали Энджел. Почему они так уверены? Дело в том, что в комментариях под фото Крис Дженнер, бабушка малыша, назвала фото как "Ангельский пирожок". Также "Малыш-Ангел" использовала по отношению к малышку и подруга Кайли – Анастасия Караниколау. Также во время baby shower Кайли, где гости собрались чествовать будущего ребенка, они в пяльцах вышивали милые послания, где на одном из них было написано: "Малыш-Ангел".
Второй вариант имени – Рэйнбоу, то значит Радуга. Имя прекрасно сочетается с именем старшей дочери пары Сторми. Также это слово было на фото в первом сториз Кайли после оглашения новости. На букете от семьи также сверкала радуга. Так что все может быть.
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Но это всего лишь предположения подписчиков Кайли Дженнер. С нетерпением ждем официальных новостей.
Коротко об отношениях Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта
Трэвис Скотт и Кайли Дженнер вместе больше четырех лет. Правда, в их отношениях не все было гладко. Они не раз расходились, в том числе и после рождения дочери Сторми. Но им удалось наладить отношения, тем более, что младшая сестра Ким Кардашьян мечтала о большой семье и чтобы поскорее подарить малышке Сторми младшего братика или сестричку. Эти планы пара уже начала воплощать в жизнь.
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