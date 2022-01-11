После скандала с украинкой, сериал "Эмили в Париже" продлили на два сезона

Сериал "Эмили в Париже" продлили на два сезона / Фото: Netflix

Сообщение о продлении "Emily in Paris", где показали украинку-воровку, появилось в официальном Twitter-аккаунте Netflix. Поклонники шоу получат сразу два новых сезона, но когда – пока что не сообщается.

"Эмили в Париже" продлили на 3 и 4 сезоны, – говорится в посте.

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Что за скандал с украинкой?

В четвертой серии популярного сериала от Netflix "Эмили в Париже" появился новый персонаж – киевлянка Петра, которую сыграла актриса Дарья Панченко.

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По сюжету, она знакомится с Эмили знакомятся на курсах французского языка. Девушки начинают общаться и Петра шокирует главную героиню своим "диким" поведением.

Кадр из сериала "Эмили в Париже" / Фото: Netflix

Создатели проекта изобразили украинку как вульгарно одетую блондинку с клептоманией. В одном эпизоде девушки пошли вместе на шопинг, где Петра предложила Эмили украсть вещи из магазина!

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Ранее мы рассказывали об актрисе, сыгравшей украинку в сериале "Эмили в Париже".