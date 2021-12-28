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Netflix ответил минкульту по поводу скандального образа украинки-воровки

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
28 декабря, 15:20
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Представители продюсерской компании отправили ответное письмо Александру Ткаченко, в котором заявили, что учтут все замечания министра
Netflix ответили украинскому министру культуры
Netflix ответили украинскому министру культуры / Фото: Facebook / Александр Ткаченко

Новый сезон американского сериала "Эмили в Париже" спровоцировал большую волну хейта со стороны украинских зрителей. Они были шокированы стереотипным изображением киевлянки, которая прилетела во Францию.

Напомним, что режиссеры наделили ее отсутствием манер и тягой к воровству, которую она демонстрирует в одной из серий, когда пытается вынести неоплаченный товар с магазина.

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На возмущение общественности отреагировал министр культуры Александр Ткаченко.

Такими будут видеть украинцев за границей? Какие воруют, хотят получать все бесплатно, бояться депортации? Так не должно быть, – высказался dev.ua политик.

Он присоединился к мнению украинцев и решил написать письмо Netflix. Спустя четыре дня сервис прислал ответ, который министр назвал "достаточно дипломатичным".

Они поблагодарили за обратную связь. Но об обеспокоенности украинских зрителей изображением украинки услышали. Договорились, что в 2022 году будем более в тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи, – поделился Ткаченко.

Александр добавил, что компания так отреагировала благодаря активной гражданской позиции украинцев.

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Это точно будет способствовать тому, чтобы при дальнейшем показе персонажей украинской национальности в будущих съемках Netflix было учтено отношение украинцев, – считает он.

Также "Сегодня" поинтересовались в украинского режиссера, который работает в США, какое отношение к "нашим" за границей на самом деле.

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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