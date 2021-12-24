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Недопустимая карикатура: скандал с "Эмили в Париже" прокомментировали в Украинской киноакадемии

Эксклюзив
Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
24 декабря, 17:36
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Украинская киноакадемия не могла остаться в стороне от громкого скандала, который развернулся вокруг сериала "Эмили в Париже" и оскорбил украинских зрителей
Анна Мачух прокомментировала скандал с "Эмили в Париже"
Анна Мачух прокомментировала скандал с "Эмили в Париже"

Исполнительный директор киноакадемии Анна Мачух, которая недавно дала эксклюзивное интервью о номинациях Украины на Оскар, высказала своем мнение насчет скандального эпизода сериала.

По словам Анны, ситуация, когда в зарубежном кино украинских персонажей показывают как необразованных воров и маргиналов, к сожалению, случает не в первый раз.

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Такая карикатура на украинский народ недопустима в мире, где царит эпоха толерантности. В 2021 году, когда мир продолжает бороться со стереотипами, гендерной предвзятостью, расизмом и другими недопустимыми притеснениями, этот эпизод выглядит, мягко говоря, странно и беспристрастно, – говорит Анна Мачух.

Анна Мачух прокомментировал скандал с сериалом "Эмили в Париже"
Анна Мачух прокомментировал скандал с сериалом "Эмили в Париже" / Фото: пресс-служба

Однако, Анна также отметила, что изменить сложившиеся стереотипы в мире украинский народ должен собственными силами. Директор киноакадемии уверяет, что в нашей стране множество талантливых людей, которых стоит продвигать на международном уровне.

Наша задача – налаживать международное сотрудничество, внедрять мощную культурную дипломатию. Тогда Украина займет должное место в мире и перестанет быть для международного сообщества поводом для подобных недопустимых карикатур, – комментирует Анна Мачух.

Кстати, о стереотипном образе украинки в "Эмили в Париже" уже выразилась и травести-дива Монро.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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