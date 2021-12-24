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Знает пять языков и снималась с Депардье: все об актрисе, сыгравшей украинку-воровку в Эмили в Париже

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
24 декабря, 15:18
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В сериале "Эмили в Париже" появился новый персонаж – киевлянка Петра, которую изобразили воровкой и любительницей ярких неудачных образов. Что же известно о актрисе, сыгравшей эту героиню – читайте ниже
Дарья Панченко сыграла Петру в "Эмили в Париже".
Дарья Панченко сыграла Петру в "Эмили в Париже". / Фото: dariapanchenko.com

Наверняка вы уже слышали о скандале вокруг четвертой серии второго сезона сериала "Эмили в Париже". Кратко напомним, что в эпизоде появилась эмигрантка из Украины Петра, которую режиссеры "украсили" стереотипами о "необразованных украинцах-ворах с безвкусицей в стиле".

На такой неудачный образ украинки в популярном сериале отреагировали в Минкульте. Министр Александр Ткаченко заявил, что напишет жалобу на Netflix

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Фото: скриншот

Что известно об актрисе, сыгравшей Петру?

Собственно, роль Петры в сериале исполнила актриса Дарья Панченко. "Сегодня" решили узнать, что известно об артистке. Отметим, у девушки есть личный сайт-портфолио, где она делится своими успехами в кино и кратко рассказывает о себе.

Дарья Панченко родом из Украины. Фото: dariapanchenko.com

Дарья Панченко родом из Киева. Она училась в Украинской академии балета и окончила престижный лицей. Кроме того, известно, что актриса выучила пять языков и получила множество грантов для обучения в США. Но девушка решила строить карьеру в "стране мечты" – Франции.

В 19 лет она переехала во Францию. Фото: dariapanchenko.com

В 19 лет Панченко перебралась в Париж. Там она получила степень магистра по специальности "Режиссура кино". Девушка уже успела сыграть в фильмах "Эквилибр", "Благие намерения", "Mortem" и "Астрид и Рафаэлла".

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Девушка училась и в России. Фото: dariapanchenko.com

Накануне актерских взлетов в Париже девушка училась в Академии национального театра в Санкт-Петербурге. В России кинопродюсерская группа пригласила ее работать над французским фильмом "Распутин" с Жераром Депардье в главной роли.

Кроме того, параллельно с актерской карьерой Дарья развивает и танцевальные навыки.

В дополнение к моей актерской и танцевальной карьере я получил богатый опыт в кино, занимая разные технические должности в разных кинопродукциях (помощник художника-постановщика, мастер реквизита, помощник кастинга и т. д.). Большинство из них были французско-российскими копродукциями, – сообщается на сайте.

Дарья занимается хореографией. Фото: dariapanchenko.com

А еще в 2019 году девушка была сопродюсером и сорежиссером короткометражного фильма "Равновесие", где она сыграла главную роль.

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Судя по биографии артистки украинского происхождения, можно сделать выводы, что создатели сериала "Эмили в Париже" ошиблись, наделив персонажа грязными стереотипами, в частности, относительно необразованности. Что же дальше будет с этой историей и как отреагирует на критику со стороны зрителей Netflix – узнаем со временем.

Кстати, о стереотипном образе украинки в "Эмили в Париже" уже выразилась и травести-дива Монро.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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