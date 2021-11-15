Постройневшая Алла Пугачева в платье-мини позировала рядом с мужем

Алла Пугачева восхитила поклонников внешним видом / Фото: Инстаграм
Почти полмиллиона лайков собрала новая публикация мужа Пугачевой. 72-летняя артистка не оставила равнодушным никого из пользователей Сети. Многие подписчики ее супруга Максима Галкина отметили, что на новой фотографии вместе с ним она выглядит очень помолодевшей.
Комик часто делится семейными снимками и веселит фанатов забавными видеороликами детей – сына Гарри и дочки Лизы. Намного реже на странице шоумена можно увидеть Аллу Пугачеву.
Нельзя не отметить образ артистки. Алла оделась в короткое черное платье и такого же цвета туфли на невысоком каблуке. Из украшений певица предпочла жемчужные бусы.
Поклонники позитивно отреагировали на новую фотографию пары:
- Максим, вы такой молодец. Продлеваете молодость супруге!
- Алла Борисовна выглядит просто сногсшибательно.
- Что вы делаете со своей женой, что она молодеет с каждым днем?
Как известно, что вместе знаменитая пара уже больше двадцати лет. Познакомились они, когда Максим еще только начинал свою карьеру юмориста, а Пугачева уже была звездой российской эстрады. Первая встреча будущих супругов произошла на музыкальном фестивале "Славянский базар". Примечательно, что познакомил их бывший муж Примадонны Филипп Киркоров, когда они еще состояли в браке, но уже длительное время жили раздельно.
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