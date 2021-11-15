Пугачева не виновата? Автор хитов Примадонны ответила на слухи, разрушала ли певица чужие карьеры

Недавно экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина заявила, что Алла Пугачева одним звонком могла поставить крест на будущем любого исполнителя

Любаша прокомментировала слухи, что Алла Пугачева имела влияние на российский шоу-бизнес / Фото: Instagram

Слухи о влиянии Аллы Пугачевой на российский шоу-бизнес не утихают. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин уверяет, певица действительно боролось с конкурентами, но выборочно.

Любаша – автор таких хитов Аллы Пугачевой "Кафешка", "Будь или не будь" не верит в слухи о разрушенных карьерах артистов из-за Примадонны.

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Это их личные истории, но не надо сваливать свою собственную слабость на Пугачеву. Если человек упорный, он себя найдет. Не получается пробиться как певец, попробуй делать аранжировки, иди в театр, в мюзиклы, в оперетту, в кино: талант может себя в разных направлениях проявить..Поэтому не стоит обвинять других — пытайся реализоваться сам, ищи свободную дорогу, – сказала Любаша в интервью журналистам StarHit.

Любаша рассказала о начале романа Аллы Пугачевой и Максима Галкина / Фото: скриншот

Напомним, совсем недавно экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина заявила, что Алла Борисовна благодаря своим связям могла поставить крест на будущем любого исполнителя. Неугодного артиста просто переставали приглашать к участию в программах на телевидении. Сама Пугачева уже отреагировала на обвинения. Она все отрицает и советует поклонникам не верить слухам.

После разразившегося скандала Гулькина заявила, что другие артисты в частных беседах подтверждают ее слова, но большинство публично боится об этом говорить. Звезда прошлых лет пообещала предоставить доказательства, что Пугачева в свое время влияла на карьеру других артистов.

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Напомним, ходили слухи, что в свое время Алла Борисовна испортила карьеру Валентины Легкоступовой, Ольги Зарубиной, Лики Стар, Михаила Муромова.

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