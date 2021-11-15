Струнка Алла Пугачова в сукні-міні позувала поруч із чоловіком

Алла Пугачова захопила шанувальників зовнішнім виглядом / Фото: Инстаграм

Майже півмільйона лайків зібрала нова публікація чоловіка Пугачової. 72-річна артистка не залишила байдужим нікого з користувачів Мережі. Багато підписників її чоловіка Максима Галкіна зазначили, що на новій фотографії разом із ним вона виглядає дуже молодою.

Комік часто ділиться сімейними знімками та радує фанатів забавними відеороликами дітей – сина Гаррі та доньки Лізи. Набагато рідше на сторінці шоумена можна побачити Аллу Пугачову.

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Не можна не відзначити образ артистки. Алла одяглася в коротку чорну сукню і того ж кольору туфлі на невисоких підборах. З прикрас співачка віддала перевагу перламутровому намисту.

Шанувальники позитивно відреагували на нову фотографію пари:

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Максиме, ви такий молодець. Подовжує молодість дружині!

Алла Борисівна виглядає просто надзвичайно.

Що ви робите зі своєю дружиною, що вона молодшає з кожним днем?

Як відомо, разом знаменита пара вже понад двадцять років. Познайомилися вони, коли Максим ще тільки-но починав свою кар'єру гумориста, а Пугачова вже була зіркою російської естради. Перша зустріч майбутнього подружжя відбулася на музичному фестивалі "Слов'янський базар". Примітно, що познайомив їх колишній чоловік Примадонни Філіп Кіркоров , коли вони ще були одружені, але вже тривалий час жили окремо.

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