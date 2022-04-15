Потап иронически прошелся по трусу Нурлану Сабурову: "Он сейчас отвечает за Ани Лорак и Джигана"

Алексей Потапенко попросил оставить в покое "путинского клоуна" / Фото: instagram.com/realpotap, Скриншот из YouTube

"Путинский клоун" из ЧБД Нурлан Сабуров сейчас расплачивается за молчание о войне в Украине . Гастролируя по США, его встречают с хейтом и травлей.

На днях Сабуров оскандалился неудачной шуткой о месячных. Во время выступления к нему на сцену вышла девушка в белом платье, вымазаном "кровью" – таким образом активистка хотела обратить внимание на убийства и изнасилование оккупантами украинских девушек. В результате был отменен концерт Нурлана в Чикаго.

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Конечно, стендапер дополнительно получил новую порцию хейта. В то же время Потап призвал тех, кто осуждает Сабурова не делать этого, ведь такие трусы ничего не могут сделать.

В Instagram Потап опубликовал ироническое видеообращение.

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Я обращаюсь к тем, кто сейчас обращается к бывшему стендап-комику Нурлану Сабурову. Пожалуйста, не делайте этого. Представляете, в какую парень попал неприятность. Он сейчас как маркер всех тех людей, которые не могут ничего сказать, потому что боятся за свои семьи. Ему очень тяжело это сделать, они ничего не могут сделать, не выйти на площадь – их сразу арестовывают. Им сложнее, чем нам, им труднее, – с насмешкой сообщил Потап.

Продюсер также в саркастической форме добавил, что украинцы "просто борются с оккупантами, которые насилуют детей и женщин", а вот звезды из россии действительно "страдают".

Ему очень сложно, не валите его. Они не ответят, они только увидят свою мелочность, ничтожность и трусость. Они даже на это отреагируют, боятся. Они отвечают сейчас за всех, за Ани Лорак, за Джигана, за всех, кто молчит и ничего не делает, – прокомментировал Потап.

Напоследок рэпер сказал, что стендап-комики являются "сильными" людьми с "мощной" позицией. Но Нурлан потерял все и сейчас машет флагом всех тех трусов.

Отметим, что Потап уже раньше комментировал молчание Нурлана Сабурова.