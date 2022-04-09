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"Вы трусы и просто прислуга!": Потап жестко проехался по звезде ЧБД, который молчит о войне в Украине

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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9 апреля, 14:27
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Украинский рэпер прокомментировал молчание о российской войне в Украине звезды ЧБД Нурлана Сабурова
Потап не выбирал слов, говоря о Сабурове
Потап не выбирал слов, говоря о Сабурове / Фото: Viva!, скриншот

Одна из самых обсуждаемых новостей этого дня – Нурлана Сабурова освистали на концерте в Лос-Анджелесе за молчание о войне в Украине. Все из участников популярного некогда YouTube-шоу ЧБД (Что было дальше) получат ответ за свою молчаливую поддержку кровавого режима РФ, который пришел с войной в Украину. И первым из комиков, которые смелы, как оказалось, только в комфортных условиях своего шоу, – стал Нурлан Сабуров.

Увидев ролик, где стендапера Сабурова на концерте в Лос-Анджелесе зрители напрямую спросили, почему он не высказывается против войны в Украине, украинский рэпер и продюсер Потап жестко проехался по этой "братии", которая не так уж храбра, как старалась произвести впечатление.

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На странице в Instagram Потап оставил такое послание:

Я согласен, вы все, заткнувшие в свои трусливые задницы языки, – не артисты и не кумиры больше. Артисты ВСЕГДА ВСТАЮТ НА БОРЬБУ ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ!!! А вы – разочарование для всех! Никто, с*ка, из Вас слова не сказал, а ведь вы знаете правду! Знаете, что Россия шматует, насилует, расстреливает и взрывает мирное население Украины!! А вы молчите !! Угадайте, Что Будет Дальше??? Вы за свое молчание будете отвечать на каждом концерте, на каждой съёмке, и когда будете оставаться наедине с самим собой, всегда будете помнить, что вы Трусы и просто прислуга! Быть человеком – это надо иметь силу!!! Яйца !! А у вас этого нет … А У Макаревича есть !

Эти слова Потапа – то, что чувствуют все украинские зрители ЧБД. Время расставит все по своим местам, справедливость восторжествует. И все, кто молчал, одобряя российскую войну в Украине, понесут наказание.

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Нурлан Сабуров / скриншот видео ЧБД

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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