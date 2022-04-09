Путинский шут: Нурлана Сабурова освистали на концерте в Лос-Анджелесе за молчание о войне в Украине

Рано или поздно продажным российским звездам придется ответить за свою молчаливую поддержку путинского режима. На волну хейта от поклонников уже нарвалась "звезда "Лужников" Полина Гагарина.
Пришлось отвечать за свою безучастность и российскому комику Нурлану Сабурову. На концерте в Лос-Анджелесе зрители напрямую спросили у стендапера, почему он "съел язык" и не высказывается против войны в Украине.
Далее по теме
Если ты зас**ал, так и скажи! – выкрикнул один из зрителей в зале.
Да, братан, так и есть! У меня есть семья, вы должны понимать, – коротко ответил Сабуров.
Кроме того, перед началом концерта комика на улице собралась украинская диаспора, которая освистала Сабурова и "провела" его выкриками: "Позор!".
Трусливый "путинский шут" потерял всех своих поклонников в Украине и стал полнейшим разочарованием. Советуем Нурлану больше не выступать с шоу "Принципы", ведь ими там и не пахнет.
Российским звездам, которые поддержали Путина и его рашистский режим, еще долго придется отвечать за содеянное. Поддержку поклонников, коллег, и репутацию они точно потеряли.
Напомним, что ранее Оля Полякова высказала Гагариной все, что думает об ее участии в пропутинском концерте.
Вся оперативная информация есть в нашем telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!