Потап удивил заявлением: Видел свою жену в списке элитных проституток

Потап и Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux
Украинский продюсер, артист и автор песен Потап, который на днях побаловался с полуобнаженной Каменских на отдыхе, признался, что видел свою супругу в списке женщин легкого поведения. По словам артиста, кто-то распространил слухи, что Настя якобы элитная проститутка из Одессы.
Об этом певец рассказал в программе "Позаочі" и признался, что действительно видел такой каталог.
Люди придумывали, что я какой-то депутатский сынок, а Настя – проститутка из Одессы. Я видел каталог, где были артистки и цены за ночь, типа Даша Астафьева, Настя Каменских и Вера Брежнева, – сообщил Потап.
Изучив прайс, Потап решил разыграть эту ситуацию.
Я позвонил этим троим и сказал: "Ты – столько-то, ты – столько-то, ты – столько-то". А она: "А почему я меньше, чем та? И ни одна из них так не работает". Я спрашиваю: "Тогда можно заказать их?" Мне знакомый говорит: "Да, можно. Они же еще поют, и можно с ними провести ночь". Вот такая история. Я видел свою жену в списке элитных проституток. Может, она мне что-то не говорит? Это шутка! Шутка. Это шутка! – сказал Потап.
Эксклюзивное интервью с группой MOZGI и Потапом – смотрите в новом выпуске "Зіркового шляху":
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