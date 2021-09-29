Потап удивил заявлением: Видел свою жену в списке элитных проституток

Потап и Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Украинский продюсер, артист и автор песен Потап, который на днях побаловался с полуобнаженной Каменских на отдыхе, признался, что видел свою супругу в списке женщин легкого поведения. По словам артиста, кто-то распространил слухи, что Настя якобы элитная проститутка из Одессы.

Об этом певец рассказал в программе "Позаочі" и признался, что действительно видел такой каталог.

Люди придумывали, что я какой-то депутатский сынок, а Настя – проститутка из Одессы. Я видел каталог, где были артистки и цены за ночь, типа Даша Астафьева, Настя Каменских и Вера Брежнева, – сообщил Потап.

Реклама

Изучив прайс, Потап решил разыграть эту ситуацию.

Я позвонил этим троим и сказал: "Ты – столько-то, ты – столько-то, ты – столько-то". А она: "А почему я меньше, чем та? И ни одна из них так не работает". Я спрашиваю: "Тогда можно заказать их?" Мне знакомый говорит: "Да, можно. Они же еще поют, и можно с ними провести ночь". Вот такая история. Я видел свою жену в списке элитных проституток. Может, она мне что-то не говорит? Это шутка! Шутка. Это шутка! – сказал Потап.

Эксклюзивное интервью с группой MOZGI и Потапом – смотрите в новом выпуске "Зіркового шляху":

Реклама

Больше новостей по теме: