Решил отшлепать Настю? Потап побаловался с полуобнаженной Каменских на отдыхе (фото)

Звездные украинские супруги с самого утра удивили поклонников провокационным забавным фото, сделанным во время отдыха

Каменских показала утро с Потапом / Фото: instagram.com/kamenskux

Популярная певица Настя Каменских, которая показала видео подготовки к дуэту с Успенской, опубликовала совместный кадр с Потапом. Пока звезда позировала в раздельном белом купальнике, демонстрируя стройную фигуру, ее супруг Потап, одетый в футболку и шорты, решил с ней позаигрывать.

Фотографией артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте. Судя по лежакам на фоне, снимок был сделан во время совместного отдыха парочки этим летом. На фото Каменских приняла игривую позу, облокотившись на барную стойку, а Потап решил шлепнуть ее по ягодицам.

Утреннее приветствие, – написала Настя Каменских.

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Потап и Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

В комментариях поклонники подхватили игривое настроение звездных супругов.

"Это королевский шлеп"

"Супер фото, не верит, что это все его"

"Классная фигура, отпад"

"Зачетное фото"

"Повезло Потапке"

"Настя стала очень вульгарная"

"Решил отшлепать Настю?"

"Потап шарит как говорить доброе утро"

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Эксклюзивное интервью с группой MOZGI и Потапом – смотрите в ролике:

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