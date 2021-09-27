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Решил отшлепать Настю? Потап побаловался с полуобнаженной Каменских на отдыхе (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
27 сентября, 11:57
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Звездные украинские супруги с самого утра удивили поклонников провокационным забавным фото, сделанным во время отдыха
Каменских показала утро с Потапом
Каменских показала утро с Потапом / Фото: instagram.com/kamenskux

Популярная певица Настя Каменских, которая показала видео подготовки к дуэту с Успенской, опубликовала совместный кадр с Потапом. Пока звезда позировала в раздельном белом купальнике, демонстрируя стройную фигуру, ее супруг Потап, одетый в футболку и шорты, решил с ней позаигрывать.

Фотографией артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте. Судя по лежакам на фоне, снимок был сделан во время совместного отдыха парочки этим летом. На фото Каменских приняла игривую позу, облокотившись на барную стойку, а Потап решил шлепнуть ее по ягодицам.

Утреннее приветствие, – написала Настя Каменских.

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Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

В комментариях поклонники подхватили игривое настроение звездных супругов.

  • "Это королевский шлеп"
  • "Супер фото, не верит, что это все его"
  • "Классная фигура, отпад"
  • "Зачетное фото"
  • "Повезло Потапке"
  • "Настя стала очень вульгарная"
  • "Решил отшлепать Настю?"
  • "Потап шарит как говорить доброе утро"

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Эксклюзивное интервью с группой MOZGI и Потапом – смотрите в ролике:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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