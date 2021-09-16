Потап удивил заявлением, что они с Каменских дома общаются на украинском (видео)

Потап и Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Продюсер и солист популярной группы MOZGI, которая недавно выпустила танцевальный трек "Ой, мамо", Потап рассказал, кто побудил его на новый украиноязычный этап в творчестве. Хотя сами MOZGI называют вдохновителей в этом вопросе креативного директора Влада Болсуна, в жизни Потапа все началось еще раньше.

В интервью в программе "Зірковий шлях" на телеканале Украина Потап признался, что у него был "домашний" разговор о языковом вопросе. Как оказалось, именно супруга артиста, Настя Каменских побудила его перейти на украинский.

Мы дома общаемся. Мама Насти говорит по-украински. И когда с Настей говорил, она сказала мне: "А когда Украине становиться Украиной?" И у нас языковой вопрос в семье был решен после этой фразы, – рассказал Потап.

Настя Каменских и Потап / Фото: пресс-служба

После выхода трека "Ой, мамо" MOZGI выступили на НСК "Олимпийском" 24 августа, где зажгли с "Козацким миксом". Артисты исполнили народные песни в современной аранжировке.

Эксклюзивное интервью с группой MOZGI и Потапом – смотрите в ролике:

Узнайте другие новости по теме: