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Видео дня: Каменских с мамой спели Червону руту на дне рождения ведущего

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
28 августа, 10:41
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Певица вместе с мамой пришли на праздник к Юрию Горбунову. Ведущий отмечал 51-летие в День Независимости Украины
Настя Каменских спела вместе со своей мамой
Настя Каменских спела вместе со своей мамой / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy, instagram.com/kamenskux

Звезды, поющие вместе со своими родителями – это всегда очень трогательно. NK, которую недавно сравнили с Моникой Беллуччи, порадовала на празднике у Юрия Горбунова дуэтом со своей мамой – женщины спели "Черемщину" и "Червону руту".

Обожаю петь со своей Лидочкой, – написала в посте Настя Каменских.

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Чтобы посмотреть все видео, свайпайте влево:

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В комментариях многие подписчики Насти Каменских оставили комплименты ей и маме. А кто-то отметил, что Лидия поет лучше, чем ее дочь:

  • "Обожаю, когда Настя поет на украинском, вы с Лидочкой красавицы"

Скриншот: instagram.com/kamenskux

  • "Какой у мамы голос"
  • "Очень красиво"
  • "Браво, девочки"

Скриншот: Скриншот: instagram.com/kamenskux

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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