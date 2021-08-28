Видео дня: Каменских с мамой спели Червону руту на дне рождения ведущего

Певица вместе с мамой пришли на праздник к Юрию Горбунову. Ведущий отмечал 51-летие в День Независимости Украины
Настя Каменских спела вместе со своей мамой / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy, instagram.com/kamenskux
Звезды, поющие вместе со своими родителями – это всегда очень трогательно. NK, которую недавно сравнили с Моникой Беллуччи, порадовала на празднике у Юрия Горбунова дуэтом со своей мамой – женщины спели "Черемщину" и "Червону руту".
Обожаю петь со своей Лидочкой, – написала в посте Настя Каменских.
Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.