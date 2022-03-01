Предал Путина? Гражданин РФ Жерар Депардье призвал прекратить войну в Украине

Жерар Депардье выступил против войны в Украине. / Фото: Getty Images

Шестой день российские оккупанты расстреливают украинские города и мирное население. И шестой день известные люди со всего мира призывают к прекращению войны. К примеру, Роберт Де Ниро потребовал остановить агрессию общими усилиями.

Кроме того, призвал оккупантов "сложить оружие и вести переговоры" Жерар Депардье, который получил паспорт РФ лично из рук Путина.

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Россия и Украина всегда были братскими странами. Я против этой братоубийственной войны. Говорю вам: "Сложите оружие и ведите переговоры!" – заявил актер, сообщает Rfi.

К слову, это первое публичное высказывания Депардье по поводу нападения РФ на Украину.

Как Жерар Депардье получил паспорт РФ

Французский актер получил российское гражданство в 2013 году. Паспорт ему вручал Владимир Путин в Сочи.

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Тогда он просил российское гражданство в знак протеста президенту Франции Франсуа Олланда и его намерениям ввести в стране 75% налог на самых богатых граждан.

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Актер был прописан в квартире своего друга, бывшего директора Госфильмофонда Николая Бородачева в Саранске.

Напомним, принц Чарльз поддержал Украину. Также Леди Гага заявила, что "ее сердце сейчас с украинцами".

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Наша армия дает достойный отпор врагу – верим в ВСУ!

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