Королевская семья с нами: принц Чарльз поддержал Украину

Еще один член королевской семьи прокомментировал войну в Украине

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

Принц Уильям и Кейт Миддлтон уже высказались в поддержку Украину. Старший сын королевы тоже сегодня в своей речи, посвященной памяти британского депутата Дэвида Амесса, убитого в прошлом году, не мог не вспомнить о войне в Украине.

Вторжение России в Украину — это нападение на свободу и демократию, – цитирует принца Уэльского Reuters

Принц Чарльз / Фото: Скриншот из YouTube

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Принц Чарльз солидарен со всеми теми, кто сопротивляется жестокой агрессии.

Напомним, ранее Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам с требованием остановить войну в Украине.

Весь мир сейчас внимательно следит, как Украину борется за свою свободу. Многие западные знаменитости высказались о вторжении в России. Ранее стало известно, что голливудские актеры Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 млн долларов на помощь украинцам.

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