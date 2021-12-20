Премьера дня: смотрим трейлер анимационного фильма Мавка. Лісова пісня (видео)

Вышел трейлер анимационного фильма «Мавка. Лісова пісня» / Фото: пресс-служба

Опубликован официальный трейлер самого ожидаемого украинского мультфильма "Мавка. Лісова пісня", премьера которого запланирована на декабрь 2022 года. Видео появилось в YouTube-канале FILM.UA Group.

Трейлер Мавка. Лісова пісня смотреть онлайн:

Реклама

О чем фильм

"Мавка" создана по мотивам "Лісової пісні" Леси Украинки и адаптирован под жанр семейной анимации. Также в основе мультфильма – образы из славянских мифов и легенд.

Главные герои картины заговорили голосами известных звезд — Артема Пивоварова, Елены Кравец, Юлии Саниной и DZIDZIO. А чей голос принадлежит центральному персонажу – Мавке – пока остается загадкой.

Реклама

Кадр из фильма "Мавка. Лісова пісня" / Фото: пресс-служба

Лукаш озвучен харизматичным певцом Артемом Пивоваровым. Он поделился своими впечатлениями от работы над мультом:

Это классный и крутой опыт – озвучить мультфильм! Особенно, когда речь идет об одном из главных героев "Мавка. Лісова пісня". Лукаш – невероятно интересный персонаж, и у нас много общего. Прежде всего, это любовь к музыке.

Артем Пивоваров озвучил Лукаша / Фото: пресс-служба

Реклама

Актриса, шоувумен и мама троих детей, давняя поклонница Мавки Елена Кравец подарила свой голос главной злодейке Килине, которой предстоит прекрасное перевоплощение.

Елена Кравец озвучила Килину / Фото: пресс-служба

Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина озвучила воинственную Русалку Водяницу. Эта героиня – невероятно красивая и эффектная, а голос Юлии делает ее уникальной.

Юлия Санина озвучила Русалку Водяницу / Фото: пресс-служба

Певцу и актеру DZIDZIO (Михаил Хома) досталась роль ворчливого и неугомонного, но рассудительного друга Мавки – Шумника Гука. Гук как будто создан говорить голосом Михаила, так органично они дополняют друг друга.

DZIDZIO озвучил Гука / Фото: пресс-служба

В январе 2022 года, в рамках Берлинского кинофестиваля, Animagrad представит международную версию трейлера "Мавка. Лісова пісня".

Команда представит мультфильм не только в Берлине, но и на всех крупнейших отраслевых фестивалях и кинорынках, включая кинорынки Marché du Film (Канны, Франция) и American Film Market (Лос-Анджелес, США).

Еще новости по теме: