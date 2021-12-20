Прем'єра дня: дивимось трейлер анімаційного фільму Мавка. Лісова пісня (відео)

Вийшов трейлер анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня» / Фото: пресслужба
Опубліковано офіційний трейлер найочікуванішого українського мультфільму "Мавка. Лісова пісня", прем'єра якого запланована на грудень 2022 року. Відео з'явилося в YouTube-каналі FILM.UA Group.
Трейлер Мавка. Лісова пісня дивитись онлайн:
Про що фільм
"Мавку" створено за мотивами "Лісової пісні" Лесі Українки та адаптовано під жанр сімейної анімації. Також в основі мультфільму – образи зі слов'янських міфів та легенд.
Головні герої картини заговорили голосами відомих зірок – Артема Пивоварова, Олени Кравець, Юлії Саніної та DZIDZIO. А чий голос належить центральному персонажу – Мавці – поки що залишається загадкою.
Лукаш озвучено харизматичним співаком Артемом Пивоваровим. Він поділився своїми враженнями від роботи над мультфільмом:
Це класний і крутий досвід – озвучити мультфільм! Особливо, якщо йдеться про одного з головних героїв стрічки "Мавка. Лісова пісня". Лукаш – неймовірно цікавий персонаж, і в нас багато спільного. Перш за все – це любов до музики.
Акторка, шоувумен та мама трьох дітей, давня шанувальниця Мавки Олена Кравець подарувала свій голос головній лиходійці Килині, на яку чекає чудове перевтілення.
Фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна озвучила войовничу Русалку Водяницю. Ця героїня – неймовірно красива та ефектна, а голос Юлії робить її унікальною.
Співаку та актору DZIDZIO (Михайло Хома) дісталася роль дісталася роль буркотливого та невгамовного, проте розважливого друга Мавки – Шумника Гука. Гук ніби створений говорити голосом Михайла – так органічно вони поєднуються.
У січні 2022 року, в рамках Берлінського кінофестивалю, Animagrad представить міжнародну версію трейлера "Мавка. Лісова пісня".
Команда презентує мультфільм не лише в Берліні, а й на всіх найбільших галузевих фестивалях та кіноринках, включно з кіноринками Marché du Film (Канни, Франція) та American Film Market (Лос-Анджелес, США).
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