Какой была убитая Болдуином Галина Хатчинс. Мы расспросили у ее преподавателя

Преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Тарас Петрив рассказал о Галине Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins, facebook.com/taras.petriv

Как стало известно "Сегодня", Галина обучалась в Киевском национальном университете в 2005 году. Сотрудники учебного заведения сообщили нам, что ее девичья фамилия – Андрусевич. Галина получала степень магистра.

О том, каким человеком и студентом была Галина нам в эксклюзивном комментарии рассказал ее преподаватель, журналист и медиаэксперт Тарас Петрив.

Реклама

Она была человеком с широким взглядом на жизнь, мир видела по-особенному, интересовалась различными отраслями. Делала свою дипломную работу о системе общественных медиа США на кафедре международной журналистики, интересовалась этим. Специализировалась на Соединенных Штатах. У нас была с ней дискуссия – нужно ли уделять больше внимания частным медиа крупных корпораций. Но она хотела больше изучать именно общественные СМИ – для людей и о людях, – говорит Тарас Петрив.

Алек Болдуин застрелил оператора – что известно о Галине Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

По словам Тараса, в КНУ им. Т.Г. Шевченко Галина получала второе высшее образование.

Пришла уже будучи целенаправленной, активной студенткой с четким видением, что будет делать в дальнейшем. У них была небольшая группа. Она развивалась и развивалась - работала на BBC, занималась журналистикой расследований, но все больше интересовалась кино, – вспоминает об известной украинке ее дипломный руководитель Тарас Петрив.

Напомним, что несчастный случай произошел во время съемок одной из сцен нового фильма. Алек Болдуин стрелял из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами​​​.

Реклама

В результате выстрела пострадало двое людей. Режиссер картины Джоэл Сауза был ранен в ключицу и сейчас находится в критическом состоянии, оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение. Хатчинс в критическом состоянии была доставлена в больницу, где она позднее скончалась от полученных ранений.

Что известно о Галине Хатчинс

Галина Хатчинс родом из Украины. Она родилась в семье военного, когда он служил за Полярным кругом. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Ранее работала журналистом-расследователем британских документальных фильмов в Европе.

Известно, что у Галины остался малолетний сын.

Реклама

Читайте также: