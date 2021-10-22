В Сети появились кадры со съемочной площадки, где застрелили украинку Галину Хатчинс (фото)

Накануне стало известно, что в Нью-Мексико во время съемок фильма голливудский актер Алек Болдуин убил оператора и ранил режиссера.
Джоэл Соуса сейчас находится в критическом состоянии, а вот 42-летней Галине Хатчинс повезло менее – она умерла в больнице.
СМИ опубликовали кадры, снятые на локации на ранчо Бонанза Крик неподалеку от Санта-Фе, где произошла трагедия. На месте работает полиция, съемки вестерна приостановлены.
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Оружие, из которого стрелял Алек Болдуин использовалось на площадке как предмет реквизита.
По мнению следователей, во время съемок сцены использовалось винтовое огнестрельное оружие. Детективы расследуют, как и какой тип снаряда был выпущен, – цитирует заявление шерифа The Hollywood Reporter.
Известно, что Алек Болдуин сам явился к полицейским и дал показания. После добровольной дачи показаний актер покинул здание.
Один из последних постов в Instagram Галина Хатчинс – видео со съемок того самого фильма, где она едет на лошади.
Одно из преимуществ съемок вестерна – это то, что можно в выходной отправиться на конную прогулку, – написала Хатчинс в соцсети.
Что известно о погибшей Галине Хатчинс и как она связана с Украиной, мы рассказывали в этом материале.