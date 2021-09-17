Приемную дочь Потапа приняли за Успенскую: "Не поняла, кто это?" (фото)

Потап поздравил свою падчерицу с днем рождения / Фото: instagram.com/realpotap

У Потапа, который признался, общаются ли его бывшая и нынешняя жены между собой, есть падчерица – 24-летняя Наташа Горовая. Это старшая дочь продюсера и бывшей супруги Потапа – Ирины Горовой.

Алексей Потапенко после развода с Ириной остался в хороших отношениях как с ней, так и со своей приемной дочкой. Накануне он разместил у себя в профиле соцсети фото Наташи и написал что любит ее и гордится ею.

Фолловеры Потапа засыпали пост вопросами о том, кто эта девушка, а кто-то спутал ее с дочкой российской певицы Любови Успенской – Татьяной Плаксиной:

"Кто это?"

"Не поняла, кто это?"

"Красотка!"

"Я подумала, дочь Успенской... извиняюсь"

Скриншот: instagram.com/realpotap

Скриншот: instagram.com/realpotap

Скриншот: instagram.com/realpotap

Вот, кстати, как выглядит дочь Любови Успенской – Татьяна Плаксина:

Любовь Успенская с дочкой Татьяной Плаксиной / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Наташа Горовая в своем Instagram поделилась архивными фото, на которых запечатлены ее родители – Ирина и Юрий.

Ирина Горовая и Юрий Горовой / Фото: instagram.com/natashka.gorovaya

А вот совместное фото "эксов" Потапа и Ирины Горовой с их детьми:

Что известно о падчерице Потапа

Наташе Горовой – 24 года. Она работала в компании MOZGI Entertainment пиарщицей певицы Мишель Андраде. Позже девушка уволилась, чтобы самостоятельно построить карьеру, без помощи мамы-продюсера. Сейчас Наташа работает в IT-компании, где также занимается пиаром.

О дочках украинских знаменитостей смотрите в сюжете:

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