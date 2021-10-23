Принц Гарри может разрушить репутацию принца Чарльза из-за новых откровений

Принц Гарри может разрушить отношения с отцом из-за своих мемуаров / Фото: скриншот
Королевские эксперты поговаривают, что в Букингемском дворе с опасением ждут выхода книги принца Гарри, которая анонсирована на 2022 год. Мемуары герцога Сассекского могут стать источником нового скандала между принцем Гарри и родственниками.
Особенно новые откровения могут повлиять и на так напряженные отношения принца Гарри с отцом. По мнению королевского эксперта Эндрю Мортона, мемуары Гарри могут разрушить репутацию сына королевы.
Если бы я был принцем Чарльзом, я бы хотел спрятаться куда подальше. Думаю, мы увидим его в наиболее уязвимом положении, — сказал Мортон изданию Us Weekly.
По данным инсайдеров, в своей книге Гарри собирается рассказать некоторые ранее неизвестные факты о своей мачехе – Камилле Паркер-Боулз. Кроме этого, в СМИ обсуждали, что внук королевы может назвать виновного в смерти принцессы Дианы и имя расиста в королевской семье.
Напомним, что мемуары принц Гарри продал издательству Penguin Random House за 20 миллионов долларов.
Подробнее о мемуарах принца Гарри смотрите в сюжете:
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