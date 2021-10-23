Принц Гаррі може зруйнувати репутацію принца Чарльза через нові одкровення

Принц Гаррі може зруйнувати відносини з батьком через свої мемуарів / Фото: скриншот

Королівські експерти говорять, що в Букінгемському дворі з побоюванням чекають виходу книги принца Гаррі, яка анонсована на 2022 рік. Мемуари герцога Сассекського можуть стати джерелом нового скандалу між принцом Гаррі і родичами.

Особливо нові одкровення можуть вплинути і на так напружені стосунки принца Гаррі з батьком. На думку королівського експерта Ендрю Мортона, мемуари Гаррі можуть зруйнувати репутацію сина королеви.

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Якби я був принцом Чарльзом, я б хотів сховатися куди подалі. Думаю, ми побачимо його в найбільш уразливому становищі, – сказав Мортон виданню Us Weekly .

Принц Чарльз і принц Гаррі / Фото: Getty Images

За даними інсайдерів, у своїй книзі Гаррі збирається розповісти деякі раніше невідомі факти про свою мачуху – Каміллу Паркер-Боулз. Крім цього, в ЗМІ обговорювали, що онук королеви може назвати винного в смерті принцеси Діани та ім'я расиста в королівській родині.

Нагадаємо, що мемуари принц Гаррі продав видавництву Penguin Random House за 20 мільйонів доларів.

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Детальніше про мемуари принца Гаррі дивіться в сюжеті:

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