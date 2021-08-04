Принц Гарри заказал на 40-летие Меган Маркл "голый" торт за 6 тыс. гривен

Принц Гарри заказал торт на день рождения Меган Маркл / Фото: Getty Images, instagram.com/posiesandsugar
Для празднования юбилея, на который придет более 60 человек, Меган Маркл наняла организатора вечеринок Ким Кардашьян. Среди гостей будут самые близкие и друзья супругов, а одним из лакомств вечера станет торт, который заказал принц Гарри.
Как сообщает издание The Mirror, элитная пекарня Posies&Sugar, которая находится в Санта-Барбаре, специализируется на, так называемых, "голых" тортах – это когда слои можно увидеть под глазурью. Снаружи торт украшается настоящими цветами.
Согласно описанию на сайте пекарни, трехуровневый праздничный торт, рассчитанный на 30 гостей, стоит 225 долларов (около 6 тысяч гривен).
Особняк принца Гарри и Меган Маркл / Фото: Скриншот из YouTube
Вечеринка пройдет в особняке супругов в Монтесито. Меган и принц Гарри купили этот дом еще в прошлом году за 14 миллионов долларов. С тех пор, по словам местных, жизнь в этом районе перестала быть спокойной.
Как известно, среди звездных соседей супругов – телеведущая Опра Уинфри. Вероятно, она тоже будет приглашена.
Что известно о втором ребенке Меган Маркл – смотрите в ролике:
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