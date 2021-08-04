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Меган Маркл - 40!

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Как королева Елизавета II и королевская семья поздравили Меган Маркл с 40-летием

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
4 августа, 14:44
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Какие бы турбулентности не происходили между Меган Маркл и семьей ее супруга – королевское семейство не пропустило ее день рождения
Королевская семья поздравила Меган Маркл с 40-летием
Королевская семья поздравила Меган Маркл с 40-летием / Фото: Getty Images

В день 40-летия Меган Маркл, которая для празднования юбилея наняла организатора вечеринок Ким Кардашьян, ее поздравили принц Чарльз, принц Уильям, Кейт Миддлтон и, конечно же, сама королева Елизавета II. Правда, в аккаунте королевской семьи отдельного поста, посвященного супруге принца Гарри не появилось. Вместо этого поздравления опубликовали лишь в Сторис, что добавляет "перчинки" ко всем известному раздору в королевской семье. Кроме того, Меган Маркл родилась в один день с мамой самой Елизаветы II – сегодня 121 год со дня ее рождения.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Герцоги Кембриджские опубликовали в Twitter фото Меган Маркл, сделанное во время королевского турне по Барбадоссу. Поздравление от Кейт и Уильяма было весьма коротким.

Поздравляем герцогиню Сассекскую с 40-летием! – написали они.

Меган Маркл на острове Барбадос
Меган Маркл на острове Барбадос / Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Поздравление от Елизаветы II

Даже в свой юбилей Меган Маркл не попала в публикацию в официальном Instagram-аккаунте королевской семьи. Впрочем, в Instastories королева поделилась тремя архивными фотографиями.

На одной – принц Гарри и Меган Маркл засняты с малышом Арчи, на другой – супруги на официальном приеме, а на третьей – Меган Маркл и Елизавета II позируют вместе на церемонии открытии моста в 2018 году.

Желаем герцогине Сассекской счастливого дня рождения!, – говорится в поздравлении, дополненном эподжи воздушного шара.

Поскольку день рождения Меган Маркл совпадает с днем рождения мамы Елизаветы II, королева может переживать этот праздник по-особенному.

Королева Великобритании поздравила Меган Маркл с днем рождения в Сторис
Королева Великобритании поздравила Меган Маркл с днем рождения в Сторис / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Принц Чарльз и Камилла

Старший сын королевы тоже запостил поздравления для Меган Маркл в Instastories.

Поздравляем герцогиню Сассекскую с 40-летием, – написал принц Чарльз.

Сын королевы поздравил Меган Маркл с 40-летием
Сын королевы поздравил Меган Маркл с 40-летием / Фото: instagram.com/clarencehouse

Для сравнения можно вспомнить, как принц Чарльз и королева Елизавета II посвятили Кейт Миддлтон в ее день рождения в январе отдельный пост в соцсети.

Скриншот Instagram

Как Меган Маркл родила второго ребенка – смотрите в ролике:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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