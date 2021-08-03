Скандал из-за антихристианского выступления Batushka в Тернополе: ответ организаторов фестиваля

С 28 июля по 1 августа в Тернополе прошел ежегодный фестиваль Faine Misto. За эти дни там произошло немало резонансных событий, одним из которых стало выступление польской группы

Batushka на фестивале Faine Misto / Фото: Instagram: fainemistofest

Несколько дней назад на сцену фестиваля "Файне місто" вышла российская группа, которая под овации украинцев и кричалку "Путин х**ло" спела хит о президенте РФ. А 31 июля там выступила польская блэк-метал группа Batushka ("Батюшка"), номер которой назвали "богохульством". Артистов обвинили в злоупотреблении элементами церковных обрядов. Теперь же организаторы фестиваля прокомментировали скандальную ситуацию.

Из-за чего возник скандал с группой Batushka?

В своем выступлении польские артисты использовали рясы, похожие на те, что носят священники, икону Божьей Матери, подсвечники и даже гроб. У группы есть два альбома с названиями "Литургия" и "Панихида".

После того как пользователи Сети негативно отреагировали на выступление Batushka и назвали этот номер богохульством, на официальной странице фестиваля "Файне місто" удалили посты с их фото. Вскоре на происшедшее отреагировал и мэр Тернополя.

Вокруг выступления группы Batushka в Тернополе разгорелся скандал / Фото: acebook.com/MariyaTsyaputa

Реакция мэра Тернополя Сергея Надала

Сергей Надал пригрозил закрыть фестиваль "Файне місто" и заявил, что он против любых антихристианских мероприятий в городе.

И хотя Тернопольский городской совет не является организатором фестиваля "Файне місто", будет проведен разговор с организаторами фестиваля с участием правоохранительных органов. Или организаторы обязуются проводить фестиваль "Файне місто" без антихристианских групп, символов, без участия групп из России, либо не проводить его вообще. Требую от организаторов немедленно объяснить ситуацию и извиниться перед жителями Тернополя за антихристианские действия, – написал мэр Тернополя в Facebook.

Группа Batushka ("Батюшка") на фестивале "Файне Місто" / Фото: fainemisto.com.ua

Ответ организаторов фестиваля "Файне місто"

Изданию "24 канал" организаторы сообщили, что не ставили целью оскробить чувства верующих, приглашая группу Batushka. Команда фестиваля наоборот стремилась создать комфортную и свободную атмосферу для всех.

В музыке, как и в кино или театральном искусстве есть разные жанры: мистика, ужасы, мелодрама, комедия, вестерн ... На фестивале "Файне місто" также есть сцены для совершенно разных жанров, и посетители, покупая билет, выбирают сцену и артистов, которые им по душе. Собственно выступление группы "Батюшка" мы расцениваем как жанр "мистика", на которое собралось немало посетителей, как из Украины так и из-за рубежа, – сообщили организаторы фестиваля.

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