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Скандал из-за антихристианского выступления Batushka в Тернополе: ответ организаторов фестиваля

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
3 августа, 16:46
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С 28 июля по 1 августа в Тернополе прошел ежегодный фестиваль Faine Misto. За эти дни там произошло немало резонансных событий, одним из которых стало выступление польской группы
Batushka на фестивале Faine Misto
Batushka на фестивале Faine Misto / Фото: Instagram: fainemistofest

Несколько дней назад на сцену фестиваля "Файне місто" вышла российская группа, которая под овации украинцев и кричалку "Путин х**ло" спела хит о президенте РФ. А 31 июля там выступила польская блэк-метал группа Batushka ("Батюшка"), номер которой назвали "богохульством". Артистов обвинили в злоупотреблении элементами церковных обрядов. Теперь же организаторы фестиваля прокомментировали скандальную ситуацию.

Из-за чего возник скандал с группой Batushka?

В своем выступлении польские артисты использовали рясы, похожие на те, что носят священники, икону Божьей Матери, подсвечники и даже гроб. У группы есть два альбома с названиями "Литургия" и "Панихида".

После того как пользователи Сети негативно отреагировали на выступление Batushka и назвали этот номер богохульством, на официальной странице фестиваля "Файне місто" удалили посты с их фото. Вскоре на происшедшее отреагировал и мэр Тернополя.

Вокруг выступления группы Batushka в Тернополе разгорелся скандал
Вокруг выступления группы Batushka в Тернополе разгорелся скандал / Фото: acebook.com/MariyaTsyaputa

Реакция мэра Тернополя Сергея Надала

Сергей Надал пригрозил закрыть фестиваль "Файне місто" и заявил, что он против любых антихристианских мероприятий в городе.

И хотя Тернопольский городской совет не является организатором фестиваля "Файне місто", будет проведен разговор с организаторами фестиваля с участием правоохранительных органов. Или организаторы обязуются проводить фестиваль "Файне місто" без антихристианских групп, символов, без участия групп из России, либо не проводить его вообще. Требую от организаторов немедленно объяснить ситуацию и извиниться перед жителями Тернополя за антихристианские действия, – написал мэр Тернополя в Facebook.

Группа Batushka ("Батюшка") на фестивале "Файне Місто"
Группа Batushka ("Батюшка") на фестивале "Файне Місто" / Фото: fainemisto.com.ua

Ответ организаторов фестиваля "Файне місто"

Изданию "24 канал" организаторы сообщили, что не ставили целью оскробить чувства верующих, приглашая группу Batushka. Команда фестиваля наоборот стремилась создать комфортную и свободную атмосферу для всех.

В музыке, как и в кино или театральном искусстве есть разные жанры: мистика, ужасы, мелодрама, комедия, вестерн ... На фестивале "Файне місто" также есть сцены для совершенно разных жанров, и посетители, покупая билет, выбирают сцену и артистов, которые им по душе. Собственно выступление группы "Батюшка" мы расцениваем как жанр "мистика", на которое собралось немало посетителей, как из Украины так и из-за рубежа, – сообщили организаторы фестиваля.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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