Продюсер "Орла и Решки" выложила номера телефонов российских звезд, поддержавших Путина

Марина Гранкина выложила в Instagram номера мобильных телефонов Баскова, Газманова и Канделаки / Фото: instagram.com/mgrankina/

Пятый день вторжения России. Эти сутки могут стать решающими для Украины, и у нас с вами нет права сдаваться ни морально, ни физически! Кремлевский карлик хотел рассорить украинцев, а в итоге сплотил, как никогда! Андрей Данилко дал дельный совет копирующему Гитлера Путину, надеемся, тот так и поступит.

Катя Осадчая публично призвала не молчать украинок, которые работают в России, но не будем тратить энергию на марионеток. Пусть сидят в стране варвара и собирают по копейке рубль. Радуют люди, которые понимают реальную ситуацию и то, что их намного больше!

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Так Марина Гранкина по-своему отреагировала на то, как некоторые российские знаменитости повели себя, узнав о нападении России на Украину. Продюсер "Орла и Решки" призналась, что вначале восприняла "выс*р" Баскова как стеб, но потом поняла, что "золотой язык Кремля" верит в свою правду.

Марина Гранкина выложила в Instagram номера мобильных телефонов Баскова, Газманова и Канделаки / Фото: instagram.com/mgrankina/

После чего Марина Гранкина решила отомстить всем путинским шутам, выложив в сторис их номера телефонов. Правда, почти сразу же их удалила, но интернет помнит все.

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Марина Гранкина выложила в Instagram номера мобильных телефонов / Фото: instagram.com/mgrankina/

Украинцы, Дженнифер Энистон помогла украинцам, которые пострадали из-за Путина! С нами Рэйчел Грин, а у них пусть играет шарманка – Титаник тоже тонул под звуки музыки.

Напомним, ранее Камалия пожелала Путину "гореть в огне".