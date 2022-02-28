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"Зайди, бл*дь, в свой бункер и застрелись нах*й", — Андрей Данилко копирующему Гитлера Путину

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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28 февраля, 08:47
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Знаменитый артист обратился к россиянам и их безумному руководителю, начавшему войну в Украине
Андрей Данилко дал совет Путину
Андрей Данилко дал совет Путину / Фото: instagram.com/v_serduchka, скриншот

Кажется, что время, когда мы писали о новых музыкальных релизах звезд, осталось в другой жизни. Но мы уверены, что все временно и вскоре на нашей земле воцарится мир. Никто из умных и адекватных людей не поддерживает действия Путина, а многие сравнивают его с Гитлером.

Среди них и Андрей Данилко, "отец" Верки Сердючки. Во время прямого эфира с телеканалом "Київ" он обратился к россиянам с призывом не бояться властей и прочитать стих "Тараканище" Чуковского.

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А самому Путину, копирующему действия Гитлера, посоветовал подражать кумиру до конца:

Если он так хочет остаться в истории, остаться в "підручниках" – так ты, конечно, уже в "підручниках", Путин. Для того чтобы быть Гитлером до конца, тебе надо зайти в этот свой, бл*дь, бункер и застрелиться нах*й!.

Это видео – гимн всего сегодняшнего дня.

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Не стесняйтесь, пересылайте видео друзьям!

Напомним, Катя Осадчая публично призвала не молчать украинок, которые работают в России.

Также отметим, что западные знаменитости осуждают вторжение Путина и поддержали в это непростое время Украину.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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