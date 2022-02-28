"Зайди, бл*дь, в свой бункер и застрелись нах*й", — Андрей Данилко копирующему Гитлера Путину

Кажется, что время, когда мы писали о новых музыкальных релизах звезд, осталось в другой жизни. Но мы уверены, что все временно и вскоре на нашей земле воцарится мир. Никто из умных и адекватных людей не поддерживает действия Путина, а многие сравнивают его с Гитлером.
Среди них и Андрей Данилко, "отец" Верки Сердючки. Во время прямого эфира с телеканалом "Київ" он обратился к россиянам с призывом не бояться властей и прочитать стих "Тараканище" Чуковского.
А самому Путину, копирующему действия Гитлера, посоветовал подражать кумиру до конца:
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Если он так хочет остаться в истории, остаться в "підручниках" – так ты, конечно, уже в "підручниках", Путин. Для того чтобы быть Гитлером до конца, тебе надо зайти в этот свой, бл*дь, бункер и застрелиться нах*й!.
Это видео – гимн всего сегодняшнего дня.
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Напомним, Катя Осадчая публично призвала не молчать украинок, которые работают в России.
Также отметим, что западные знаменитости осуждают вторжение Путина и поддержали в это непростое время Украину.
- Дженнифер Энистон помогла украинцам, которые пострадали из-за Путина.
- Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 млн долларов на помощь украинцам.
- Барбра Стрейзанд заявила: Путинская пропаганда о „денацификации" — пожалуй, самая большая ложь века
- Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд высказался в поддержку Украины.
- Актриса Милла Йовович эмоционально о войне России против Украины: "Мою страну и народ бомбят".
- Семейство Кардашьян также обращает внимание мира на войну в Украине.
- Знаменитая певица Мадонна заявила, что Путин нарушил все существующие договоры о правах человека.
- Культовый актер и политик Арнольд Шварценеггер со словами, что он на стороне украинского народа.
- Легендарный режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину с требованием прекратить войну.
- Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам из-за Украины.