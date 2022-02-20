"Прошу не запрещать мне!": Маша Ефросинина ответила на вопрос о русском языке

Маша Ефросинина ответила на вопрос о русском языке / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина, которая недавно показала трогательное фото со своей мамой, объяснилась перед поклонниками. В Instastories у ведущей спросили, почему она повседневном общении и в соцсетях она использует русский язык.

Ефросинина призналась, что до переезда из Крыма в Киев, она не знала украинский язык, ведь она росла в русскоговорящей семье.

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И хотя в работе Маша использует государственный язык и занимается с репетитором, в жизни она предпочитает русский и просит не отнимать у нее эту возможность:

Я не забираю у вас ваш родной язык, и прошу не запрещать мне мой!

Скриншот: instagram.com/stories/mashaefrosinina

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Ведущая также поделилась с подписчиками рассуждениями о том, что ее семья будет делать, "в случае наступления на Киев".

Скриншот: instagram.com/stories/mashaefrosinina

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Маша Ефросинина рассказала, что у них с мужем нет четкого плана, и они надеются, что все обойдется.

Напомним, Маша Ефросинина была ведущей Национального отбора на "Евровидение-2022". Ранее в сторис она поделилась с фолловерами своими размышлениями о скандале вокруг конкурса и хейте, обрушившимся на нее и соведущего – Тимура Мирошниченко.

Ефросинина отметила тот факт, что живет с ощущением того, как сильно изменился мир и как легко теперь стать объектом хейта, всеобщего неодобрения и ненависти.