Мама Маши Ефросининой выглядит как ее ровесница: фотофакт

Телеведущая поздравила маму я днем рождения и поделилась в Instagram семейными фотографиями

Как выглядит мама Маши Ефросининой / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Сегодня, 25 января, мама популярной телеведущей Маши Ефросининой, которая травмировала лицо перед сїемками, празднует день рождения. Звездная дочь показала фолловерам в Instagram, как выглядит 64-летняя Людмила Павловна.

Женщины не только очень похожи, что вполне логично. Подписчиков Маши также удивило, насколько моложе своего возраста выглядит Людмила, а некоторые даже сравнили ее с актрисой Мерил Стрип.

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Маша Ефросинина поделилась фотографиями своей мамы / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ефросинина допавила трогательное поздравление маме:

Мамусинка, в каждый твой Новый год прошу тебя только об одном: будь у нас всегда! С днем рождения, самый позитивный человек на планете.

Маша Ефросинина с мамой / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

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Ефросинина ранее призналась, что с мамой у нее всегда были очень теплые отношения. В подростковом возрасте будущая звезда не стеснялась делиться с родительницей самым сокровенным.

Как выглядит мама Маши Ефросининой / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

В комментариях к посту Маши ее фолловеры написали множество комплиментов ее маме и отметили, как молодо и красиво она выглядит:

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"Теперь понятно, в кого вы такая стройная и красивая. прекрасная мамочка у вас!"

"Какая красавица ваша мама! С такой генетикой понятно, в кого вы так прекрасно выглядите"

Скриншот: instagram.com/mashaefrosinina

"Мама похожа на Мерил Стрип. Красивая, проницательная и мудрая"

Скриншот: instagram.com/mashaefrosinina

"Как ей удается? Часто вижу вашу маму, такой позитив исходит, заряд бодрости и любви. Вам очень повезло! Берегите!"

"Какая красивая женщина! С днем рождения вас"

Скриншот: instagram.com/mashaefrosinina

Недавно Маша Ефросинина поделилась историей о том, как ее муж подрался с 12 темнокожими парнями в Амстердаме.