"Прошу не забороняти мені!": Маша Єфросініна відповіла на запитання про російську мову

Маша Єфросиніна відповіла на запитання про російську мову / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросініна, яка нещодавно показала зворушливе фото зі своєю мамою, роз'яснила шанувальникам. В Instastories у ведучої запитали, чому у повсякденному спілкуванні та в соцмережах вона використовує російську мову.

Єфросініна зізналася, що до переїзду з Криму до Києва вона не знала української мови, адже вона росла в російськомовній сім'ї.

Реклама

І хоча у роботі Маша використовує державну мову і займається з репетитором, у житті вона віддає перевагу російській і просить не забирати у неї цю можливість:

Я не забираю у вас вашу рідну мову, і прошу не забороняти мені мою!

Скріншот: instagram.com/stories/mashaefrosinina

Реклама

Ведуча також поділилася з передплатниками міркуваннями про те, що її сім'я робитиме "у разі наступу на Київ".

Скріншот: instagram.com/stories/mashaefrosinina

Реклама

Маша Єфросініна розповіла, що у них із чоловіком немає чіткого плану, і вони сподіваються, що все обійдеться.

Нагадаємо, Маша Єфросініна була ведучою Національного відбору на "Євробачення-2022". Раніше у сторіс вона поділилася з фоловерами своїми роздумами про скандал навколо конкурсу та хейт, що обрушився на неї і співведучого – Тимура Мірошниченка.

Єфросініна наголосила на тому факті, що живе з відчуттям того, як сильно змінився світ і як легко тепер стати об'єктом хейту, загального несхвалення та ненависті.