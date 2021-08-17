Ротару позировала в вышиванке в Италии. Пугачева прокомментировала фото

Алле Пугачевой понравилось новое фото Софии Ротару в вышиванке / Фото: Instagram: sofiarotaru_fan
Хоть в СМИ уже много лет говорят о сложных отношениях между Аллой Пугачевой и Софией Ротару, но артистки никак не комментируют эти слухи. Сейчас они друг друга поздравляют с праздниками и иногда могут написать несколько сообщений под постами друг друга. Так Алла Пугачева оценила новое фото Софии Ротару сделанное в Италии.
Сейчас певица вместе со своей семьей отдыхает в Тоскане. София Ротару решила в Instagram поделиться фото, на котором она позирует в черном платье-вышиванке.
Оценила образ Софии Ротару и Алла Пугачева. Под публикацией Примадонна оставила в комментариях смайлик с поднятой для приветствия рукой.
Стоит отметить, долгое время ходили слухи о конкуренции между Аллой Пугачевой и Софией Ротару. В одном из своих интервью музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Примадонна успешнее украинской артистки благодаря только грамотному пиару. Алла Пугачева и София Ротару никак не прокомментировали высказывание музыкального критика.
Сергей Соседов о Софии Ротару и Алле Пугачевой:
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