Пуля прошла сквозь дверь: машину телеведущего Даниэля Салема обстреляли!

Телеведущий показал последствия обстрела / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem, открытые источники

Сегодня появилась информация о том, что был ранен Андрей Хлывнюк, фронтмен группы "Бумбокс". Но это не все непростые новости на этот момент. Стало также известно, что оккупанты обстреляли машину известного украинского телеведущего Даниэля Салема.

Видео, которое невозможно смотреть со спокойной душой, Даниэль Салем опубликовал на своей странице в инстаграм.

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Я буду смеяться и улыбаться во все свои клыки! Я выбор сделал давно, и не прощу я им детей и в плен никого не возьму, пусть сдаются там, не хочу я войны, не хочу боли. Один вопрос – зачем! Мы охраняем нашу землю:) Мы победим, потому что мы умеем любить, умеем дышать полной грудью, умеем смеяться страху в лицо !!!!!

– написал Салем в своем блоге.

В видео видны последствия обстрела: пробита дверь, также есть повреждения внутри машины. Чтобы увидеть второе видео, листайте карусель.

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К счастью, сам телеведущий не пострадал и продолжит службу.

Напомним, Даниэль Салем вступил в тероборону в первые дни нападения России на Украину. Вместе с другими нашими защитниками он отбивает атаки российских оккупантов.

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Мы продолжаем благодарить и верить в наших защитников всем сердцем!

Сегодня также у всех на устах тот факт, что Алексей Суханов вступил в тероборону.

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