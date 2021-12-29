Пусть идет работать в фильмы для взрослых: Гросу о табу в отношениях с Полянским

Алина Гросу рассказала из-за чего может поссорится с возлюбленным / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу и Роман Полянский уже почти два года вместе. По словам певицы, которая чуть не погибла на репетиции концерта, в общении между ними царит понимание и уважение, но иногда все-таки случатся ссоры из-за разногласий, потому что у них очень разные характеры.

У нас в отношениях я более спокойная, чем он. То есть он огонь, а я такая – тихо. Мы, когда ссоримся, то ссорится Рома, а я совершенно спокойно ему, медленно, точно просто говорю что-нибудь. То есть какая-то его эмоциональность, – поделилась Гросу в программе "Зірковий шлях", которая выходит на канале "Украина".

Певица добавила, что она тоже неидеальна и порой очень отстраненна. Если Алина занимается созданием новой песни или концепции концерта, то "сидит сама в себе и не слышит окружающих".

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Однажды Алина хотела попрощаться с Романом / Фото: instagram.com/alina_grosu

Также в отношениях пары есть определенные табу, которые они больше никогда не нарушают – поцелуи на площадке.

Мы даже однажды поссорились с ним. Я где-то пять часов не говорила. Мы были в разных странах, и он впервые в наших отношениях целовался на площадке. И я уже хотела, если честно, сказать: "До свидания". У меня всегда аргумент в голове: тогда пусть вообще идет работать в фильм для взрослых, это будет тоже работа. Нет, это ненормально, – сказала Гросу.

Полянский соглашается и уверяет, что поцелуи с другими партнерами на съемках им с исполнительницей пытаются минимизировать.

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Недавно Алина Гросу растрогала поклонников исполнив свой детский хит на большом концерте в Киеве.