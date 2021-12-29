Нехай іде працювати у фільми для дорослих: Гросу про табу у стосунках із Полянським

Аліна Гросу розповіла, через що може посваритися з коханим / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу та Роман Полянський вже майже два роки разом. За словами співачки, яка мало не загинула на репетиції концерту, у спілкуванні між ними панує розуміння і повага, але іноді все-таки трапляться сварки через розбіжності, тому що у них дуже різні характери.

У нас у стосунках я спокійніша, ніж він. Тобто він вогонь, а я така – тихо. Ми, коли сваримося, то свариться Рома, а я зовсім спокійно йому, повільно, просто кажу що-небудь. Тобто якась його емоційність, – поділилася Гросу у програмі "Зірковий шлях", яка виходить на каналі "Україна".

Співачка додала, що вона теж неідеальна і часом дуже відсторонена. Якщо Аліна займається створенням нової пісні чи концепції концерту, то "сидить сама у собі і не чує оточуючих".

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Одного разу Аліна хотіла попрощатися з Романом / Фото: instagram.com/alina_grosu

Також у відносинах пари є певні табу, які вони більше ніколи не порушують – поцілунки на майданчику.

Ми навіть одного дня посварилися з ним. Я десь п'ять годин не говорила. Ми були у різних країнах, і він уперше у наших відносинах цілувався на майданчику. І я вже хотіла, якщо чесно, сказати: "До побачення". У мене завжди аргумент у голові: тоді нехай взагалі йде працювати у фільм для дорослих, це теж робота. Ні, це ненормально, сказала Гросу.

Полянський погоджується та запевняє, що поцілунки з іншими партнерами на зйомках їм із виконавицею намагаються мінімізувати.

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Нещодавно Аліна Гросу зворушила шанувальників, виконавши свій дитячий хіт на великому концерті у Києві.