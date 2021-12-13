Пьяная Волочкова обругала Большой театр и объяснила, почему с ней недавно случился курьез

Анастасия Волочкова снова шокировала Сеть скандальным поведением / Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасию пригласили в качестве гостьи на съемки YouTube-шоу "Бар в большом городе". В итоге, новый выпуск с ее участием опубликовали только в закрытом разделе. Создатели шоу сделали это из-за слишком вызывающего поведения звезды, которая, как сообщает Starhit, пришла на съемочную площадку в нетрезвом состоянии.

Волочкова вспомнила самые яркие события своей жизни. В очередной раз она рассказывала об ухаживаниях миллионеров и американского актера Джима Керри.

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Также балерина прокомментировала скандальный случай, когда она решила справить нужду у себя во дворе.

Заканчивалось лето, и я подумала: "Господи, когда же еще под елочку схожу". Ну, я пошла и пописала, а на следующий день в Интернете везде видео появилось, как Волочкова трусики снимает. Я сначала очень расстроилась, не поняла, кто меня подставил. А потом я подумала, что если моя попа интересует людей, то это уже показатель. Я – феномен, – заявила Волочкова.

Соседи балерины жаловались на то, что она справляла нужду во дворе

Когда остальные гости рассказывали свои истории Анастасию разозлил стендапер Владимир Бухаров, который вспомнил, как однажды познакомился с пьяной балериной. Девушка вела себя очень навязчиво и постоянно приставала к нему.

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Ты же сам ей наливал! Ты видишь, что девушка, балерина, находится в таком состоянии, но не помогаешь ей. Да пошел ты! Ты некрасиво сделал, – обратилась к юмористу Волочкова.

Досталось от артистки и руководству Большого театра, с которого ее уволили.

Эти уроды хотели выгнать меня. Хотели, чтобы я ушла на помойку, а выперли в королевский Альберт-холл в Лондоне. Меня взяли туда танцевать. Их директор сразу предложил мне контракт на 18 спектаклей. Большой театр продолжают разваливать, – сказала Анастасия.

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