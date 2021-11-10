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Пьяную Волочкову захейтили за шпагат: "Трезвая так ноги не раздвигает" (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
10 ноября, 11:43
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Известная балерина Анастасия Волочкова опубликовала провокационное видео и нарвалась на критику
Пьяная Анастасия Волочкова села на шпагат
Пьяная Анастасия Волочкова села на шпагат / Фото: instagram.com/volochkova_art

Мужчины в жизни Анастасии Волочковой меняются, но шпагат остается. Известная балерина, которая сейчас находится на отдыхе в Турции, в очередной раз решила продемонстрировать растяжку в Instagram.

Кто-то сумасшедший, умалишенный просто, сказал, что я могу делать шпагат только тогда, когда меня держит в руках кто-то. Это я делала, извините, на сцене, и делаю сейчас. Фотомонтаж возможен, а видео – никак нет! Раз, два, три – ха! – на Волочкову посмотри! Не пытайтесь повторить мой опыт, дорогие женщины, потому что это очень опасно, – сказала балерина в видео.

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Но подписчики обратили внимание не на шпагат, а что Волочкова была пьяная.

  • "Прима видать уже в котлету"
  • "Опять клюкнула"
  • "Она трезвая бывает?"
  • "Трезвая так ноги не раздвигает на камеру...сама себя позорит"
  • "Почему делает она, а стыдно мне"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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