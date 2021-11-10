Пьяную Волочкову захейтили за шпагат: "Трезвая так ноги не раздвигает" (видео)

Мужчины в жизни Анастасии Волочковой меняются, но шпагат остается. Известная балерина, которая сейчас находится на отдыхе в Турции, в очередной раз решила продемонстрировать растяжку в Instagram.
Кто-то сумасшедший, умалишенный просто, сказал, что я могу делать шпагат только тогда, когда меня держит в руках кто-то. Это я делала, извините, на сцене, и делаю сейчас. Фотомонтаж возможен, а видео – никак нет! Раз, два, три – ха! – на Волочкову посмотри! Не пытайтесь повторить мой опыт, дорогие женщины, потому что это очень опасно, – сказала балерина в видео.
Но подписчики обратили внимание не на шпагат, а что Волочкова была пьяная.
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