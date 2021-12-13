П'яна Волочкова вилаяла Великий театр і пояснила, чому з нею нещодавно стався курйоз

Анастасія Волочкова знову шокувала Мережа скандальною поведінкою / Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасію запросили в якості гостя на зйомки YouTube-шоу "Бар у великому місті". Зрештою, новий випуск за її участю опублікували лише у закритому розділі. Творці шоу зробили це через надто зухвалу поведінку зірки, яка, як повідомляє Starhit, прийшла на знімальний майданчик у нетверезому стані.

Волочкова згадала найяскравіші події свого життя. Вкотре вона розповідала про залицяння мільйонерів та американського актора Джима Керрі.

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Також балерина прокоментувала скандальний випадок, коли вирішила справити потребу у себе у дворі.

Закінчувалося літо, і я подумала: "Господи, коли ще під ялинку схожу". Ну, я пішла і попісяла, а наступного дня в Інтернеті скрізь відео з'явилося, як Волочкова трусики знімає. Я спочатку дуже засмутилася, не зрозуміла, хто мене підставив. А потім я подумала, якщо моя попа цікавить людей, то це вже показник. Я – феномен, – заявила Волочкова.

Коли решта гостей розповідала свої історії Анастасію розлютила стендапер Володимир Бухаров, який згадав, як одного разу познайомився з п'яною балериною. Дівчина поводилася дуже нав'язливо і постійно чіплялася до нього.

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Ти ж сам їй наливав! Ти бачиш, що дівчина, балерина, у такому стані, але не допомагаєш їй. Та пішов ти! Ти некрасиво зробив, – звернулася до гумориста Волочкова.

Дісталося від артистки та керівництва Великого театру, з якого її звільнили.

Ці виродки хотіли вигнати мене. Хотіли, щоб я пішла на смітник, а виперли в королівський Альберт-хол у Лондоні. Мене взяли туди танцювати. Їхній директор одразу запропонував мені контракт на 18 спектаклів. Великий театр продовжують розвалювати, – сказала Анастасія.

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