Пьяные выходки звезд: кто из селебритис попадал в скандалы из-за алкоголя

Кто из звезд попадал в скандал из-за алкоголя / Фото: instagram.com/mamarika_official

Недавно в "пьяный" скандал угодил российский певец Дима Билан. Он выступал на свадьбе в Казахстане и в какой-то момент едва мог стоять на сцене.

Видео с нетрезвым Биланом разлетелось по Сети и вскоре исполнителю пришлось оправдываться перед публикой. Но не только Дима попадал в такие неприятности из-за алкоголя.

Реклама

Олег Собчук

Олег Собчук напился и украл чайник / Фото: instagram.com/sob4uk

Фронтмен группы "С.К.А.Й" Олег Собчук Как-то после посиделок в одном из кафе родного Тернополя пришел домой с трофеем.

Мне очень понравился китайский чайник, чугунный, такой тяжелый. Я давно такой чайник хотел, чтобы он был дома, я не знаю, как-то так получилось, что он у меня оказался дома. Я просто утром увидел, что он у меня в сумке, – рассказала в интервью музыкант.

Однако позже Олег вернул украденную вещь в заведение и извинился перед владельцами.

Реклама

MamaRika

Певица MamaRika однажды оказалась в чужом городе после того, как накануне выпила спиртного.

Я помню, что я оказывалась в другом городе, случайно решили куда-то уехать. Мне постоянно вырубает память. Я оказываюсь в других местах, с какими-то людьми, – призналась артистка.

Певица MamaRika может напиться и оказаться в другом городе / Фото: пресс-служба

В начале своей карьеры певица могла позволить себе похулигань и выпить во время работы.

Реклама

У меня были съемки на пьяную голову, когда я еще была Эрика, я помню. Первый раз в жизни я себе позволила выпить на работе – я приехала на съемочный павильон на одно шоу, я была угашена прямо. И самое интересное, что никто, даже, не заподозрил, – рассказала MamaRika.

Валерий Харчишин

Фронтмен группы "Друга Ріка" не скрывает, что в ранние годы существования коллектива он с коллегами часто пил. Порой их репетиции превращались в вечеринки.

Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин / Фото: пресс-служба

Однажды Харчишин написал песню, будучи пьяным, но на утро об этом забыл.

Мне позвонил по телефону наш гитарист и говорит: "Ты знаешь, мы песню с тобой написали". Я говорю, "Да, класс, давай споем. Только я не знаю, какую это мы песню написали", – поделился Валерий Харчишин.

Поиски текста заняли целый день, но в итоге музыканты отыскали заветный листок со стихами, которые потом стали песней "Три хвилини".

Анастасия Волочкова

С российской балериной случались не самые приятные казусы, когда она выпивала. Недавно Волочкову выселили из отеля в Турции, потому что она напилась и начала грубить людям. Постояльцы отеля рассказывали, что балерина непристойно шутила, приставала к отдыхающим и персоналу отеля.

Анастасия Волочкова в Турции / Фото: instagram.com/volochkova_art

Любопытно, что Анастасию Волочкову коллеги из шоу-бизнеса давно обвиняют в пагубном пристрастии к алкоголю, но сама она все отрицает.

Леди Гага

Отличилась и американская певица Леди Гага. Пару лет назад звезду в нетрезвом виде засняли папарацци в Лос-Анджелесе, когда она шла к авто.

Леди Гага упала перед авто / Фото: Daily Mail

Подойдя к машине Гага буквально рухнула на асфальт, за секунду до этого оттолкнув помощницу, державшую ее за руку. Правда позже представители певицы утверждали, что Леди Гага не была пьяна.

Еще новости по теме: