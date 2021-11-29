П'яні вибрики зірок: хто із селебрітіс потрапляв у скандали через алкоголь

Хто із зірок потрапляв у скандал через алкоголь / Фото: instagram.com/mamarika_official

Нещодавно у "п'яний" скандал потрапив російський співак Діма Білан. Він виступав на весіллі в Казахстані і в якийсь момент ледве міг стояти на сцені.

Відео з нетверезим Біланом розлетілося Мережею та незабаром виконавцю довелося виправдовуватися перед публікою. Але не тільки Діма потрапляв у такі неприємності через алкоголь.

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Олег Собчук

Олег Собчук напився та вкрав чайник / Фото: instagram.com/sob4uk

Фронтмен гурту "С.К.А.Й" Олег Собчук якось після посиденьок в одному з кафе рідного Тернополя прийшов додому з трофеєм.

Мені дуже сподобався китайський чайник, чугунний, такий важкий. Я давно такий чайник хотів, щоб він був удома, я не знаю, якось так вийшло, що він у мене опинився вдома. Я просто вранці побачив, що він у мене в сумці, – розповіла в інтерв'ю музикант.

Однак пізніше Олег повернув вкрадену річ до закладу та вибачився перед власниками.

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MamaRika

Співачка MamaRika одного разу опинилася в чужому місті після того, як напередодні випила алкоголю.

Я пам'ятаю, що я опинилася в іншому місті, випадково вирішили кудись поїхати. Мені постійно вирубає пам'ять. Я опиняюся в інших місцях, із якимись людьми, – зізналася артистка.

Співачка MamaRika може напитися та опинитися в іншому місті / Фото: прес-служба

На початку своєї кар'єри співачка могла дозволити собі випити під час роботи.

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У мене були зйомки на п'яну голову, коли я ще була Еріка, пам'ятаю. Перший раз у житті я собі дозволила випити на роботі – я приїхала на знімальний павільйон на одне шоу, я була вгашена прямо. І найцікавіше, що ніхто навіть не запідозрив, – розповіла MamaRika.

Валерій Харчишин

Фронтмен гурту "Друга Ріка" не приховує, що в ранні роки існування колективу він із колегами часто пив. Часом їх репетиції перетворювалися на вечірки.

Фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин / Фото: пресслужба

Якось Харчишин написав пісню, будучи п'яним, але на ранок про це забув.

Мені зателефонував наш гітарист і каже: "Ти знаєш, ми пісню з тобою написали". Я говорю, "Так, клас, давай заспіваємо. Тільки я не знаю, яку це ми пісню написали", – поділився Валерій Харчишин.

Пошуки тексту зайняли цілий день, та в результаті музиканти відшукали заповітний аркуш із віршами, які потім стали піснею "Три хвилини".

Анастасія Волочкова

З російською балериною траплялися не найприємніші казуси, коли вона випивала. Нещодавно Волочкову виселили з готелю у Туреччині тому, що вона напилася і почала грубити людям. Постояльці готелю розповідали, що балерина непристойно жартувала, чіплялася до відпочиваючих та персоналу готелю.

Анастасія Волочкова у Туреччині / Фото: instagram.com/volochkova_art

Цікаво, що Анастасію Волочкову колеги з шоу-бізнесу давно звинувачують у згубній пристрасті до алкоголю, але сама вона це заперечує.

Леді Гага

Відзначилася й американська співачка Леді Гага. Кілька років тому зірку у нетверезому вигляді зняли папараці в Лос-Анджелесі, коли вона йшла до авто.

Леді Гага впала перед авто / Фото: Daily Mail

Підійшовши до машини Гага буквально впала на асфальт, за секунду до цього відштовхнувши помічницю, що тримала її за руку. Щоправда, пізніше представники співачки стверджували, що Леді Гага не була п'яною.

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